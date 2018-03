V-Rally 4 : la légende de retour en septembre sur consoles

V-Rally passe (enfin !) la quatrième !

Cinq modes de jeu

Modifié le 14/03/2018 à 16h32

Après avoir fait les beaux jours de la PlayStation en 1997, la saga V-Rally est peu à peu tombée en désuétude, et rares sont ceux qui se souviennent de V-Rally 3, lancé en 2002. Malgré tout, à l'instar d'autres jeux de course d'antan, V-Rally possède une certaine aura auprès des gamers, assez en tout cas pour que Bigben et Kylotonn se lancent dans la conception de. En effet, tous deux ont décidé de ressusciter cette licence emblématique, avec un nouvel opus qui arrivera donc dès septembre sur nos PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.Absente depuis près de 15 années maintenant, la saga V-Rally permettra donc avec ce nouvel opus de piloter une cinquantaine de bolides nous promet Kylotonn, avec des véhicules de rallye et du sport automobile extrême. Les joueurs pourront les collectionner, les améliorer, les personnaliser et surtout apprendre à les maîtriser ! Dans le trailer, on peut d'ores et déjà apercevoir 3 voitures iconiques : une Porsche 911 Safari, une Ford Mustang et une Ford Fiesta RS RX.Selon les concepteurs de ce, le but est de rester fidèle à l'identité de la franchise qui a conquis des millions de fans, et de proposer un équilibre parfait entre sensations, spectacle et simulation, tout en offrant les graphismes et le gameplay que permettent les dernières technologies. Rappelons que Kylotonn Games est un studio français, auquel on doit des titres comme WRC 7 ou encore TT Isle of Man.V-Rally 4 proposera évidemment des courses de type Rallye, mais aussi de l'Extreme-Khana, un mode dans lequel il s'agira de faire preuve de précision et maîtriser le drift sur des parcours semés d'embûches. Le V-Rally Cross sera également de la partie, histoire d'affronter 7 adversaires sur des circuits mélangeant terre et asphalte. Enfin, on pourra aussi participer à des courses de Buggy, sans oublier de gravier les sommets au volant de bolides surpuissants dans le mode Hillclimb.On attend maintenant de découvrir une première séquence jouable de ce V-Rally 4, évidemment très attendu par les férus de la licence et les fans de course automobile. Nul doute que l'E3 2018 devrait permettre d'en découvrir davantage.