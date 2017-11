Le Galaxy S7 Edge + Xbox One S + Assassin's Creed Origins à 569€ !

Modifié le 24/11/2017 à 16h47

CDiscount fait fort pendant ce Black Friday avec cette offre 3-en-1 idéale à l'approche des fêtes de fin d'année. Les plus grands fans garderont les 3 produits pour eux, d'autres pourront n'en garder qu'un et offrir les autres à un proche pour Noël.Le Galaxy S7 Edge a obtenu la note deà notre test, à retrouver ici La Xbox One S (pour rappel, à la fois console de jeux et lecteur Blu-Ray) a été testée par notre rédaction ici même Et enfin, le test de Assassin's Creed Origins se trouve par ici