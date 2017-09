PlayLink : on a testé (l'excellent) "Qui es-Tu ?" sur PS4

Le jeu de société réinventé ?

Une mise en route simple et rapide

Après le casque PlayStation VR en fin d'année dernière, Sony a décidé en cette rentrée 2017 de réhabiliter le « jeu social », en proposant. Il s'agit ici d'une nouvelle gamme de jeux qui permettent à chacun de profiter d'une expérience à la fois très immersive, très conviviale et très intuitive, puisque les jeux permettent de jouer directement depuis un smartphone et/ou une tablette. Inutile donc de disposer de plusieurs (et onéreuses) DualShock 4 pour lancer une partie à plusieurs, puisque chaque joueur est apte à jouer directement avec son fidèle smartphone, ce qui permet d'improviser très facilement des sessions de jeu lors de soirées entre amis par exemple, et d'initier au jeu vidéo même ceux qui sont allergiques à la manette.En effet, soucieux de réinventeravec PlayLink, Sony invite tous ceux qui ne sont pas fans de jeu vidéo à partager cette expérience plutôt étonnante. Pour démarrer, PlayStation permet aux abonnés PS Plus de télécharger gratuitement le jeuvia le PS Store. Ce dernier s'apparente à un quiz assez particulier, puisqu'il va demander aux différents joueurs de répondre à des questions concernant les uns et les autres. Jouable de deux à cinq joueurs, ce titre atypique permet de répondre à plus de 1000 questions sur différents thèmes, l'occasion parfois de découvrir ce que vos amis pensent réellement de vous. A ce sujet, il est possible de désactiver certaines questions dites « sensibles », histoire de ne pas froisser une amitié suite à une réponse collective un peu trop franche. Bien vu.Outre les questions,nécessite également de mettre vos talents de dessinateur à l'épreuve, toujours depuis votre smartphone, mais aussi d'imitateur. En effet, le jeu utilise parfaitement toutes les fonctionnalités de nos smartphones, y compris la caméra frontale. Cette dernière permettra de prendre des clichés, et d'imiter une image à l'écran. Aux joueurs ensuite de décider qui est parvenu à proposer la meilleure imitation, avec des points engrangés en fonction des réponses communes. Testé en duo mais aussi à cinq joueurs, Qui es Tu ? révèle rapidement son potentiel immersif, et gamers invétérés et néophytes sont ici sur un même pied d'égalité, avec en prime une bonne humeur à la fois immédiate et franchement communicative.Côté fonctionnement, Sony a parfaitement optimisé sa gamme puisqu'il suffit de télécharger le jeu sur sa PS4, ainsi que l'application dédiée sur votre smartphone. Ensuite, il faudra prendre le soin de connecter les smartphones sur le même réseau WiFi que celui utilisé par la PS4, et vous pourrez aussitôt lancer la partie. Difficile de faire plus simple. En ce qui concerne le déroulement des parties, là encore, on sent que l'outil a été parfaitement testé, puisque tout fonctionne à merveille, à deux comme à cinq joueurs, sans la moindre déconnexion intempestive ou autre bug à déplorer. A noter que l'intégralité du jeu (textes et voix) est en français, ce qui permet à tous les joueurs de profiter pleinement de la partie.Bref, en ce qui nous concerne, nous ne saurions que trop vous conseiller de jeter un oeil à ce premier titre issu de la gamme. Si vous êtes abonné au service PS Plus, le jeu est totalement gratuit, et il suffit de quelques amis équipés d'un smartphone pour lancer une partie, le tout en seulement quelques minutes. Mieux encore, PlayLink est l'occasion idéale pour initier toute votre famille au jeu vidéo, le jeu étant parfaitement jouable par les parents, les oncles/tantes, et même les grands-parents. Prochainement, la gamme s'enrichira bien sûr de nouveaux titres, dont un quiz de culture générale, mais aussi, un jeu d'enquête mis au point par les auteurs de Until Dawn, sans oublier Frantics, qui proposera une quinzaine de mini-jeux. Bien sûr, à l'instar de?, tous ces jeux à venir nécessiteront uniquement un smartphone ou une tablette, et pourront être joués à plusieurs.