ZEvent : 450 000€ récoltés pour la Croix-Rouge par des streamers

ZEvent : 30 streamers, une bonne cause.

450 000€ de récoltés lors du ZEvent

Modifié le 11/09/2017 à 11h35

Ils étaient une trentaine de streamers, réunis pour un événement caritatif. L'occasion de se retrouver entre amis, de jouer àou encoremais aussi d'unir leurs communautés pour une bonne cause : faire des dons pour la Croix-Rouge.Pendant plus de 50 heures, les streamers se sont donc relayés en live en donnant lieu à quelques séquences d'anthologie, comme lorsqu'ils ont essayé, un jeu vidéo encore en développement. L'ambiance était vraiment bonne enfant, et les viewers très motivés à donner...Preuve en est, ce ne sont pas moins de 450 000€ qui ont été récoltés pour la Croix-Rouge via des dons effectués tout au long du week-end. Il faut dire que le lancement avait été plus que réussi : à peine 4h après le début de l'événement, plus de 100 000€ avaient été récoltés. Il était aussi possible d'acheter des Tshirt pour supporter l'événement, qui ont permis d'ajoutr 17 000€ à la cagnotte globale.Cette très jolie somme sera reversée intégralement à l'œuvre de charité, qui vient en aide à ceux qui ont été touchés par l'ouragan Irma