Skywanderers, le jeu de voyage spatial, débarque sur Kickstarter

Skywanderers : de Imgur à Kickstarter !

De nouvelles images dévoilées pour le jeu de voyage spatial

© Skywanderers Skywanderers Ice and Fire Skywanderers Ice and Fire © Skywanderers Skywanderers archimedes Skywanderers archimedes © Skywanderers Skywanderers Basalik Skywanderers Basalik © Skywanderers Skywanderers Corsair Skywanderers Corsair © Skywanderers Skywanderers Goblin Skywanderers Goblin © Skywanderers Skywanderers Hangar Skywanderers Hangar © Skywanderers Skywanderers Interior Skywanderers Interior © Skywanderers Skywanderers LongRange Skywanderers LongRange © skywanderers Skywanderers Speeder Skywanderers Speeder © Skywanderers Skywanderers Torus 2 Skywanderers Torus 2 © Skywanderers Skywanderers Torus Skywanderers Torus

Modifié le 08/09/2017 à 11h08

Il y quelques temps, nous vous présentions un jeu qui avait attiré notre attention sur Imgur :. Le pitch était simple : construire son vaisseau à l'aide de briques puis voyager dans l'espace pour découvrir des galaxies, rencontrer d'autres personnes ou des extraterrestres voir participer à des batailles spatiales.Croisement entre Minecraft, un MMO et un jeu de voyage spatial, le jeu offrait quelques images très intéressantes qui avaient attiré l'œil des Imgurers. Suite à cette réussite sur la plateforme d'images communautaire, François Duret, le créateur du jeu, a lancé un Kickstarter ... qui est aussi une belle réussite. En seulement 16h, la somme demandée (15 000€) a été atteinte. Aujourd'hui, c'est plus du double du projet qui est financé ! Vous pouvez bien sûr toujours participer au financement de Skywanderers, ici Comme c'est souvent le cas lorsqu'un Kickstarter marche très bien, des bonus peuvent être débloqués si le financement dépasse certains paliers. Le fait d'être entre 15 000 et 50 000€ devrait permettre au créateur de travailler plus longuement sur le projet, pour ajouter certaines fonctionnalités telles que la possibilité de miner et de créer des objets, d'avoir une intelligence artificielle dans le jeu ou encore de donner plus de possibilités pour personnaliser son personnage. Si jamais le financement dépasse les 50 000€, le français promet de trouver de véritables créateurs externes qui travailleront à améliorer l'ambiance sonore du jeu ou encore les textures.Pour l'occasion, François Duret a dévoilé un certain nombre de nouvelles photos et vidéos.