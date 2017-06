PS4 : des éditions limitées Gold et Silver

Les PS4 Gold et Silver sortiront le 28 juin 2017

Un disque dur de 500 Go

Modifié le 07/06/2017 à 15h25

Sony n'a pour l'instant communiqué aucun prix de vente.Après le Jet Black et le Glacier White, Sony a récemment confirmé des rumeurs qui couraient depuis plusieurs semaines : deux éditions limitées de sa célèbre console, la PlayStation 4, en versions Gold et Silver, sortiront le 28 juin 2017 en France.Les PS4 Gold et Silver, couleur or pour l'un, et argent pour l'autre, ne seront disponibles que pendant quelques mois et un nombre réduit d'exemplaires sera mis en vente.Les PS4 Gold et Silver disposeront d'un disque dur de 500 Go. Par ailleurs, il sera possible d'acheter séparément des manettes assorties puisque les PS4 Gold et Silver seront accompagnées de manettes Dualshock 4 aux mêmes coloris. En revanche, Sony n'a pour l'instant donné aucune indication quant au prix de vente de ces nouvelles consoles.Alors que la PS4 connaît un succès fulgurant avec plus de 60 millions de consoles vendues d'après Sony, cette édition limitée aux allures bling-bling devrait séduire les joueurs. Rappelons que ces derniers passent en moyenne 7 heures par semaine sur leur console et utilisent leur PS4 pour jouer bien sûr, mais aussi pour utiliser les services multimédias de la console tels que Netflix, Spotify et YouTube.