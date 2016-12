Le PC, star du jeu vidéo en 2016

Un marché important

Les jeux gratuits connaissent un essor

Modifié le 29/12/2016 à 16h48

Sur les 91 milliards de dollars qu'ont empoché les fabricants de jeux vidéo en 2016, 36 milliards sont issus des ventes de jeux sur PC, révèle le cabinet SuperData, spécialisé dans le jeu vidéo. Le chiffre d'affaires des jeux payants pour PC a connu une croissance de 18 % cette année, juste derrière celui des jeux sur mobile, en progression de 19 % sur un an. Ces bons résultats s'expliquent en partie par la sortie d'une nouvelle génération de cartes graphiques generaTon, qui offrent 40 % de puissance en plus tout en consommant 20 % de moins d'énergie, estiment les spécialistes de SuperData.La dématérialisation aurait un effet positif sur le chiffre d'affaires de ce secteur : l'acquisition du jeu par téléchargement serait plus stimulant pour l'engagement de dépenses par le consommateur durant le jeu, affirment les auteurs de l'étude.Le marché des jeux pour PC est tiré vers le haut par les titres en téléchargement gratuit, ou « freemium » : les fonctionnalités de base étant offertes, de nombreux compléments sont payants. Les jeux bien connus du public tels que, ainsi que les nouveaux venus commesuscitent un enthousiasme de la part des joueurs. L'engouement pour les jeux gratuits est également très marqué du côté des MMO : les jeux payants ont connu un recul 22 %, tandis que les MMO gratuits ont progressé de 35 %.SuperData s'attend à ce que le chiffre d'affaires des jeux pour PC gratuits continue sa hausse en 2017 (19,6 milliards de dollars en 2017 contre 18,6 milliards en 2016). Les jeux payants pour PC devraient poursuivre leur recul (5,3 milliards de dollars en 2017 contre 5,4 milliards en 2016), avant de retrouver des couleurs en 2018.