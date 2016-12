Votez pour les meilleurs jeux sur Playstation 4 et Xbox One

Modifié le 16/12/2016 à 17h16

Nous avons fait une sélection des jeux les plus populaires sur ces deux consoles. La plupart des jeux sont disponibles sur ces deux consoles et nous avons indiqué lorsqu'un jeu était exclusif à une plateforme.Nous vous invitons à expliquer vos votes dans les commentaires et à nous indiquer les jeux qui manqueraient.Enfin, nous vous rappelons que nous avons établi une liste de nos coups de cœur en matière de jeux vidéo