Yahoo! en 10 dates

1994 : le projet de deux étudiants C'est à l'université américaine de Stanford que tout commence. David Filo et Jerry Yang sont deux étudiants qui commencent à lister des sites intéressants. A l'époque, il n'existe pas de moteurs de recherche. Les deux jeunes hommes décident donc de créer un annuaire de contenus qu'ils trouvent intéressants. C'est ainsi que le « Guide de David et de Jerry pour le World Wide Web » propose des sites classés par thème.

1995 : naissance de Yahoo Le réseau de l'université est saturé par une demande qui explose. Les deux jeunes fondateurs sont donc invités à développer leur service ailleurs. Ils en profitent pour fonder la société "Yet Another Hierarchical Officious Oracle" (« Encore un oracle à classement hiérarchique officieux »). Le site est hébergé par Marc Andreessen, le créateur du premier navigateur web, Mosaic, et de Netscape, une entreprise pionnière d'Internet.

1996 : introduction en bourse de Yahoo En avril 2,6 millions d'actions à 13 dollars l'unité sont émises sur le marché. La même année, une filiale française est créée et très rapidement, le site enregistre le plus fort trafic internet dans l'Hexagone, dépassant la plateforme locale "Nomade".

1997 : lancement de Yahoo Mail Cette année, Yahoo lance son service de messagerie gratuit. La société propose également un calendrier, un bloc-notes et un carnet d'adresses. L'entreprise s'étend en Europe, Asie et Amérique du Sud au fil des années.

1998 : refus d'acheter Google Larry Page et Sergueï Brin tentent de faire acheter Google pour un million de dollars mais les dirigeants de Yahoo refusent, estimant que cela n'est pas en adéquation avec leur objectif, lequel est de faire rester les internautes sur leurs propres sites.

2001-2002 : la bulle internet, les attentats, AOL et une deuxième occasion ratée d'acheter Google La bulle internet a une incidence directe sur le chiffre d'affaires qui baisse après 7 années de croissance. Les revenus publicitaires qui représentent 90% des ressources du portail sont en berne à cause de la bulle mais également, suite aux attentats du 11 septembre 2001. Par ailleurs, AOL a désormais plus d'abonnés que Yahoo aux Etats-Unis (75 millions contre 65). Le nouveau président de Yahoo, Terry Semel, décide de procéder à une vague de licenciements et à une diversification des activités dans les médias pour rassurer les investisseurs. C'est aussi en 2002 que la société se rend compte de son erreur de ne pas avoir acheté Google. Elle propose 3 milliards de dollars. Google en veut 5. Yahoo refuse.

2003-2004 : rachat d'Overture de Kelkoo En 2003, Yahoo procède au rachat d'Overture, un spécialiste du lien sponsorisé qui avait lui-même acquis les moteurs Altavista et Inktomi. Il en résultera Yahoo Search Marketing et Yahoo Search technology. En 2004, Yahoo acquiert le moteur de comparaison de prix Kelkoo pour 475 millions d'euros afin de créer Yahoo Shopping. Quatre ans plus tard, Kelkoo est revendu pour un peu moins de 100 millions d'euros.

2008 : refus des propositions de rachat de Microsoft Yahoo refuse une proposition de rachat de près de 45 milliards de dollars en février. Microsoft fera d'autres propositions qui seront également refusées. Les deux sociétés trouvent cependant un accord pour créer une plateforme permettant aux annonceurs de gérer leurs annonces plus facilement sur Bing et Yahoo.

