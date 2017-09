Xiaomi concurrence Apple avec son Mi Notebook Pro

© Xiaomi Le Mi Notebook Pro n'a rien à envier au MacBook Pro d'Apple. Xiaomi a dévoilé sur son compte Twitter les photos de son nouvel ordinateur portable.



Le Mi Notebook Pro quatre fois moins cher que le MacBook Pro

Après avoir concurrencé le MacBook Air 13 pouces en sortant un Mi Notebook Air, Xiaomi s'attaque désormais au MacBook Pro 15 pouces d'Apple avec son Mi Notebook Pro. Présenté sur le compte Twitter de Xiaomi, le Mi Notebook Pro est doté d'un boîtier gris foncé, pèse 1,95 kg et dispose d'un écran de 15,6 pouces.



Côté prix, le Mi Notebook Pro se veut bien plus abordable que le MacBook Pro : il s'affiche ainsi à partir 5.599 yuans, soit 715 euros, contre un MacBook Pro dont le premier prix s'établit à 2.250 euros et 2.800 euros pour la version Touch Bar. En revanche, on peut s'attendre à ce que le Mi Notebook Pro, tout comme le Mi Notebook Air, ne soit pas officiellement disponible en Europe. Les utilisateurs intéressés devront probablement se tourner vers des revendeurs étrangers tels que Gearbest ou Aliexpress.



Un ordinateur très bien équipé

Dans sa présentation, Xiaomi n'hésite pas à comparer le Mi Notebook Pro au modèle d'Apple. Xiaomi insiste ainsi sur le nombre limité de connecteurs du MacBook Pro (4 USB Type-C et une prise audio) pour mettre en avant les 7 connecteurs dont dispose le Mi Notebook Pro : 2 USB Type-C, dont une prise permettant notamment la recharge de la batterie, un lecteur de cartes SD, une sortie vidéo HDMI, deux prises USB 3.0 plein format et une prise jack.



On apprend également que les processeurs Intel Core i5 et Core i7 de 8ème génération équiperont les différents modèles du Mi Notebook Pro. Comme le MacBook Pro, le Mi Notebook Pro embarque une carte graphique dédiée, la GeForce MX150 de Nvidia. Le tout étant refroidi par un système unifié et symétrique de refroidissement. Côté mémoire, la quantité varie entre 8 et 16 Go et le SSD offrirait une capacité de stockage allant jusqu'à 1 To.



Xiaomi compare également le clavier rétroéclairé de son appareil au modèle d'Apple : le clavier du Mi Notebook Pro occupe ainsi davantage de surface sur le plateau interne (19 %) que le MacBook Pro d'Apple. Par ailleurs, dans le coin supérieur droit du touchpad se trouverait un lecteur d'empreinte biométrique.





