Xbox Design Lab : concevez votre manette Xbox One à partir de 79,99 euros

De nouvelles combinaisons sur le Xbox Design Lab

79,99 euros la manette personnalisée

Il y a quelques mois maintenant, Microsoft lançait Xbox Design Lab, le tout premier configurateur en ligne permettant à l'amateur de Xbox de créer sa propre manette. Une manette 100% personnalisée, faisant appel à toute la créativité du joueur. Depuis son lancement, Microsoft annonce avoir mis au point des centaines de milliers de designs uniques. Aujourd'hui, le groupe américain n'est pas peu fier de lancer le service dans de nouvelles contrées... dont la France !Au passage, Microsoft annonce une toute nouvelle interface, ainsi que de nouvelles combinaisons disponibles. Ainsi, dès à présent, Microsoft propose pas moins de quatre nouvelles couleurs, à savoir, Ink Blue, Mineral Blue, Sierra Brown et Desert Tan, permettant alors au joueur de faire un choix «» promet Microsoft. Ces nouvelles couleurs s'ajoutent à 11 nouveaux coloris pour les sticks analogiques. Des finitions métalliques pour la croix directionnelle et les gâchettes sont également de la fête, histoire de donner un look premium à votre manette. Concrètement, à travers diverses étapes très simples, il est possible de choisir la couleur de chaque élément de votre futur manette Xbox One : coque, arrière de la manette, gâchettes, BMD, sticks analogiques, boutons X/Y/A/B ...Côté tarifs, cepermet deEn fonction de certains choix (poignées caoutchoutées, gâchettes/BMD métallisés...), cette facture pourra augmenter de quelques euros. Histoire de peaufiner sa création, on peut également choisir de personnaliser sa manette en optant pour un message gravé au laser (16 caractères max). Microsoft annonce également une livraison gratuite, avec un délai d'environ 15 jours pour recevoir sa précieuse création.Pour élaborer votre manette Xbox One personnalisée, c'est par ici