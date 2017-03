Wonderboom : l’enceinte waterproof à moins de 100 euros par Ultimate Ears

La Wonderboom : étanche et fun pour un prix très raisonnable

Disponible en 6 couleurs, il y a une Wonderboom pour tous les goûts. De la sobre noire à la plus flashy bleu électrique, chacun trouvera son bonheur. Surtout pour le prix annoncé de 99 euros. Un prix très abordable pour une enceinte qui se branche en Bluetooth et est annoncée comme très résistante.



La Wonderboom dispose en effet d'une certification IP67 ; elle est protégée contre la poussière et peut résister une demi-heure dans l'eau, jusqu'à 1 mètre de profondeur. Pas question de l'emmener nager avec vous, donc, mais idéale pour écouter de la musique sur la plage ou au bord de la piscine sans craindre à tout moment de la détruire en la faisant tomber. Mieux : elle flotte et résiste aux chocs.



Avec une autonomie de 10 heures (temps de recharge complet : 3 heures), selon ce qu'annonce Ultimate Ears, elle peut également être associée avec une autre Wonderboom. Attention toutefois : il n'y a pas de prise jack : la Wonderboom ne fonctionne que via Bluetooth. Une fois allumée, elle recherche automatiquement le dernier appareil auquel elle a été connectée puis, si elle ne le trouve pas, en cherche un nouveau.



Son poids, 425 grammes et ses dimensions, 14 centimètres de largeur, 10,2 de hauteur et un diamètre de 9,3 centimètres, la rendent idéale pour la transporter un peu partout. Côté puissance, il n'y a pas à s'inquiéter : Ultimate Ears annonce un niveau sonore maximum de 86 décibels.



© UltimateEars Le mois de mars et le retour du beau temps qui nous emmènera doucement vers l'été est l'occasion idéale pour sortir un gadget créé spécialement pour l'extérieur. C'est ce que fait Ultimate Ears, filiale de Logitech spécialisée dans les enceintes portables, en dévoilant le 29 mars 2017, sa Wonderboom, dernière née de la gamme.



