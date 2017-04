Windows 10 : la Creators Update en photos

Quelles sont les principales nouveautés de la Creators Update de Windows 10 ?

Télécharger Windows 10 L'importante mise à jour de Windows 10 qui interviendra dès le 11 avril 2017, la Creators Update, sur les ordinateurs disposant du dernier système d'exploitation de Microsoft va apporter plusieurs nouveautés et changements. La 3D est à l'honneur puisque la Creators Update prépare la voie à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, notamment par le biais d'une grosse mise à jour de Paint La mise à jour de Windows que Microsoft commencera à déployer le 11 avril 2017 apporte des changements majeurs pour les utilisateurs de l'OS à commencer par une amélioration du logiciel Paint qui prendra en charge la 3D pour la rendre accessible au plus grand nombre. Les modèles 3D seront ensuite utilisables pour la réalité virtuelle ou encore la réalité augmentée, cette dernière étant un des champs de développement de Microsoft via son casque Hololens.Les utilisateurs massifs d'ordinateurs au quotidien vont apprécier la possibilité de changer l'éclairage et de le faire passer en mode jour ou en mode nuit. Ce dernier mode va réduire la lumière bleue des écrans en rendant les couleurs plus chaudes ce qui devrait faire du bien aux yeux. Les joueurs, eux, seront ravis de découvrir le nouveau "Game Mode" qui leur est spécialement dédié et qui devrait améliorer les performances de leur ordinateur.Le navigateur de Microsoft, Edge, est également amélioré dans l'espoir de récupérer un peu de parts de marché, celui-ci étant largement dominé par Chrome et Firefox. Edge supportera notamment la 3D et change le système de gestion des onglets.Le fonctionnement de Windows 10 est également amélioré grâce à de nouvelles options de vie privée, question qui fâche chez Microsoft puisque Windows 10 a régulièrement été accusé de collecter trop de données personnelles, ainsi que la possibilité de bloquer l'installation des mises à jour. La gestion du stockage est également améliorée grâce à une option autorisant Windows à supprimer des fichiers inutiles automatiquement.





