Voliro : le drone capable de voler à l’envers en photos

Le marché des drones pourrait bientôt connaître une évolution majeure : de nouvelles possibilités de vol. Une équipe suisse d'étudiants en ingénierie a développé, dans le cadre d'un projet d'étude, un drone capable de voler dans toutes les directions. Et par toutes les directions, on entend vraiment toutes : en avant et en arrière, bien évidemment, mais également à l'envers et en spirale.



Voliro : un drone avec six hélices directionnelles

Dans les drones classiques, les hélices sont fixes, quel qu'en soit le nombre. Si une bonne maîtrise de l'engin permet déjà de réaliser des figures acrobatiques, la conception limite les possibilités. C'est justement à une solution pour remédier à ce problème qu'ont réfléchit les étudiants du l'Institut Fédéral de Technologie de Zurich (ETH Zurich) et de l'Université des Arts de Zurich (ZHdK).



Ce projet s'appelle Voliro et il s'agit d'un prototype de drone à six hélices, qui fait le buzz depuis qu'une vidéo a été postée sur Youtube. La particularité de ce nouveau modèle est la présence d'hélices directionnelles, qui ne sont plus fixes.



Les étudiants ont placé sous chaque hélice un petit moteur qui leur permet de lui faire changer de direction. Résultat : le drone peut voler dans toutes les directions et même de façon parallèle à un mur. Une prouesse technique qui ouvre de nouvelles possibilités, notamment dans des usages industriels.



Simple projet étudiant, pour l'instant, il pourrait bien devenir réalité un jour. Les jeunes ingénieurs ont en tout cas déjà réussi à faire la une de nombreux sites spécialisés dans les nouvelles technologies.

