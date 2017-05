Une éclipse solaire vue de l’espace en photos

Les Hommes ont toujours été fascinés par les éclipses solaires, surtout les éclipses totales, qui ont donné lieu à de nombreuses superstitions. Si l'on sait aujourd'hui exactement ce qu'elles sont et qu'on sait même prédire avec exactitude où et quand il y en aura une, elles restent un spectacle assez incroyable.



Le SDO filme une éclipse solaire depuis l'espace

La Nasa surveille le soleil et son activité au quotidien afin de prévoir, par exemple, de possibles tempêtes solaires, qui pourraient provoquer des problèmes aux appareils électroniques sur Terre. C'est le SDO, le Solar Dynamics Observatory, qui se charge de la surveillance de l'étoile la plus proche de notre planète.



Le 25 mai 2017, le SDO a enregistré une éclipse solaire partielle directement dans l'espace. La Lune est passée entre le Soleil et les capteurs du SDO entre 2 heures 24 et 3 heures 17 de l'après-midi, heure EDT (Eastern Daylight Time, l'heure de New-York par exemple).



La Nasa précise que lors du pic de l'éclipse, la Lune a couvert 89 % du soleil. Le phénomène, filmé, a été transformé en photos et la Nasa en a fait un GIF pour les passionnés d'astronomie.



Une éclipse prévue en août

Le SDO devrait enregistrer un phénomène similaire le 21 août 2017, selon la Nasa. Cette éclipse sera néanmoins bien moins impressionnante vue de l'espace que vue de la surface de la Terre.



Alors que vue de l'espace, la Lune ne couvrira que très peu de soleil lors de l'éclipse du 21 août 2017, vue de la Terre, . Ce sera la première éclipse totale visible depuis les Etats-Unis depuis le début du 21ème siècle.



En Europe, l'éclipse sera visible (mais partielle) pour certains observateurs, bien qu'elle se produira tard dans la soirée. En France, ce seront surtout les habitants de la côte Atlantique qui en profiteront et plus généralement l'Ouest du pays. Elle sera en revanche invisible pour les habitants de l'Est de la France.

