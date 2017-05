Top 10 des mods PC réalisés par JPModified

© JPmodified

Avant de commencer ce top, revenons tout d'abord sur ce qu'est le. Il s'agit d'une pratique consistant à modifier ou monter un PC en lui ajoutant des pièces ou des décorations tant internes au boîtier qu'externes, visant à changer l'apparence, l'habillage et les performances. On y retrouve généralement des néons, LED, plastiques translucides ainsi que de la peinture et autres formes de décoration.Si au premier abord, on peut penser que cette pratique n'existe que pour le coté visuel, elle permet aussi d'améliorer les performances ou le confort d'utilisation. Avec un kit de watercooling (technique de refroidissement hydraulique des composants), le but sera même de pousser les performances du PC au maximum.Si cette pratique est longtemps restée confidentielle, on commence à voir apparaître de plus en plus d'accessoires et de pièces dévouées à cela dans les grandes enseignes.Certaines personnes se sont même spécialisées dans ce domaine, mettant au point des mods qu'on peut qualifier d'œuvres d'arts. Et à l'image du Tuning automobile, ils construisent généralement leurs œuvres autour d'un thème.Dans ce diaporama, nous allons vous faire découvrir les créations de JPModified qui est un des fers de lances de ce mouvement. Vous pouvez d'ailleurs retrouvez sa page Facebook ici afin de voir l'ensemble de ses projets.