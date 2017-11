Tesla Semi : le camion autonome de Tesla en photos

© Tesla Elon Musk l'avait annoncé : après avoir révolutionné le monde de la voiture électrique il comptait révolutionner le monde du transport par camion. Pour ce faire, le milliardaire avait pour projet de créer un camion semi-remorque totalement électrique. Ce camion a été présenté le 16 novembre 2017 à Hawthorne en Californie.



Tesla Semi : un camion électrique et autonome

Le Tesla Semi sort du lot dès le départ : le constructeur américain a décidé de lui donner des airs de camion du futur afin de marquer le coup. Les lignes sont donc beaucoup plus affinées que celles d'un semi-remorque traditionnel.



Mais l'industrie du transport ne devrait guère s'en soucier : ce sont les caractéristiques techniques qui importent dans ce domaine et, surtout, l'autonomie, le gros problème des voitures électriques (et donc des camions). Sans surprise, Elon Musk avance des chiffres à faire tourner la tête.



Le Tesla Semi aurait une autonomie de 800 kilomètres ce qui serait largement suffisant, selon l'entreprise, puisque « 80 % des trajets font moins de 400 kilomètres ». Tesla avance également une accélération 0-100 kilomètres par heure en moins de 5 secondes pour la seule motrice. Chargé avec un poids de 36 tonnes le Tesla Semi devrait atteindre les 100 km.h en 20 secondes. Cette accélération et cette autonomie sont rendues possibles grâce à 4 roues motrices indépendantes, chacune ayant son propre moteur.



Tesla annonce en plus que la conduite autonome sera bien de la partie, en tout cas en tant qu'aide contre les collisions au début : le Semi de Tesla dispose en effet d'une cabine de pilotage avec un volant et deux tablettes tactiles. Tesla a également étudié la cabine pour être assez grande afin de permettre au conducteur de se tenir debout et de bouger en toute liberté.



Le prix n'a pas été annoncé, le camion se destinant exclusivement au marché des professionnels. Mais Tesla avance une économie tous frais compris (carburant, assurance...) de 200.000 dollars en deux ans par rapport à un camion traditionnel. La production, elle, devrait commencer en décembre 2019 selon les projets de l'entreprise.

© Tesla Elon Musk l'avait annoncé : après avoir révolutionné le monde de la voiture électrique il comptait révolutionner le monde du transport par camion. Pour ce faire, le milliardaire avait pour projet de créer un camion semi-remorque totalement électrique. Ce camion a été présenté le 16 novembre 2017 à Hawthorne en Californie.



Tesla Semi : un camion électrique et autonome

Le Tesla Semi sort du lot dès le départ : le constructeur américain a décidé de lui donner des airs de camion du futur afin de marquer le coup. Les lignes sont donc beaucoup plus affinées que celles d'un semi-remorque traditionnel.



Mais l'industrie du transport ne devrait guère s'en soucier : ce sont les caractéristiques techniques qui importent dans ce domaine et, surtout, l'autonomie, le gros problème des voitures électriques (et donc des camions). Sans surprise, Elon Musk avance des chiffres à faire tourner la tête.



Le Tesla Semi aurait une autonomie de 800 kilomètres ce qui serait largement suffisant, selon l'entreprise, puisque « 80 % des trajets font moins de 400 kilomètres ». Tesla avance également une accélération 0-100 kilomètres par heure en moins de 5 secondes pour la seule motrice. Chargé avec un poids de 36 tonnes le Tesla Semi devrait atteindre les 100 km.h en 20 secondes. Cette accélération et cette autonomie sont rendues possibles grâce à 4 roues motrices indépendantes, chacune ayant son propre moteur.



Tesla annonce en plus que la conduite autonome sera bien de la partie, en tout cas en tant qu'aide contre les collisions au début : le Semi de Tesla dispose en effet d'une cabine de pilotage avec un volant et deux tablettes tactiles. Tesla a également étudié la cabine pour être assez grande afin de permettre au conducteur de se tenir debout et de bouger en toute liberté.



Le prix n'a pas été annoncé, le camion se destinant exclusivement au marché des professionnels. Mais Tesla avance une économie tous frais compris (carburant, assurance...) de 200.000 dollars en deux ans par rapport à un camion traditionnel. La production, elle, devrait commencer en décembre 2019 selon les projets de l'entreprise.

© Tesla Elon Musk l'avait annoncé : après avoir révolutionné le monde de la voiture électrique il comptait révolutionner le monde du transport par camion. Pour ce faire, le milliardaire avait pour projet de créer un camion semi-remorque totalement électrique. Ce camion a été présenté le 16 novembre 2017 à Hawthorne en Californie.



Tesla Semi : un camion électrique et autonome

Le Tesla Semi sort du lot dès le départ : le constructeur américain a décidé de lui donner des airs de camion du futur afin de marquer le coup. Les lignes sont donc beaucoup plus affinées que celles d'un semi-remorque traditionnel.



Mais l'industrie du transport ne devrait guère s'en soucier : ce sont les caractéristiques techniques qui importent dans ce domaine et, surtout, l'autonomie, le gros problème des voitures électriques (et donc des camions). Sans surprise, Elon Musk avance des chiffres à faire tourner la tête.



Le Tesla Semi aurait une autonomie de 800 kilomètres ce qui serait largement suffisant, selon l'entreprise, puisque « 80 % des trajets font moins de 400 kilomètres ». Tesla avance également une accélération 0-100 kilomètres par heure en moins de 5 secondes pour la seule motrice. Chargé avec un poids de 36 tonnes le Tesla Semi devrait atteindre les 100 km.h en 20 secondes. Cette accélération et cette autonomie sont rendues possibles grâce à 4 roues motrices indépendantes, chacune ayant son propre moteur.



Tesla annonce en plus que la conduite autonome sera bien de la partie, en tout cas en tant qu'aide contre les collisions au début : le Semi de Tesla dispose en effet d'une cabine de pilotage avec un volant et deux tablettes tactiles. Tesla a également étudié la cabine pour être assez grande afin de permettre au conducteur de se tenir debout et de bouger en toute liberté.



Le prix n'a pas été annoncé, le camion se destinant exclusivement au marché des professionnels. Mais Tesla avance une économie tous frais compris (carburant, assurance...) de 200.000 dollars en deux ans par rapport à un camion traditionnel. La production, elle, devrait commencer en décembre 2019 selon les projets de l'entreprise.

© Tesla Elon Musk l'avait annoncé : après avoir révolutionné le monde de la voiture électrique il comptait révolutionner le monde du transport par camion. Pour ce faire, le milliardaire avait pour projet de créer un camion semi-remorque totalement électrique. Ce camion a été présenté le 16 novembre 2017 à Hawthorne en Californie.



Tesla Semi : un camion électrique et autonome

Le Tesla Semi sort du lot dès le départ : le constructeur américain a décidé de lui donner des airs de camion du futur afin de marquer le coup. Les lignes sont donc beaucoup plus affinées que celles d'un semi-remorque traditionnel.



Mais l'industrie du transport ne devrait guère s'en soucier : ce sont les caractéristiques techniques qui importent dans ce domaine et, surtout, l'autonomie, le gros problème des voitures électriques (et donc des camions). Sans surprise, Elon Musk avance des chiffres à faire tourner la tête.



Le Tesla Semi aurait une autonomie de 800 kilomètres ce qui serait largement suffisant, selon l'entreprise, puisque « 80 % des trajets font moins de 400 kilomètres ». Tesla avance également une accélération 0-100 kilomètres par heure en moins de 5 secondes pour la seule motrice. Chargé avec un poids de 36 tonnes le Tesla Semi devrait atteindre les 100 km.h en 20 secondes. Cette accélération et cette autonomie sont rendues possibles grâce à 4 roues motrices indépendantes, chacune ayant son propre moteur.



Tesla annonce en plus que la conduite autonome sera bien de la partie, en tout cas en tant qu'aide contre les collisions au début : le Semi de Tesla dispose en effet d'une cabine de pilotage avec un volant et deux tablettes tactiles. Tesla a également étudié la cabine pour être assez grande afin de permettre au conducteur de se tenir debout et de bouger en toute liberté.



Le prix n'a pas été annoncé, le camion se destinant exclusivement au marché des professionnels. Mais Tesla avance une économie tous frais compris (carburant, assurance...) de 200.000 dollars en deux ans par rapport à un camion traditionnel. La production, elle, devrait commencer en décembre 2019 selon les projets de l'entreprise.

© Tesla Elon Musk l'avait annoncé : après avoir révolutionné le monde de la voiture électrique il comptait révolutionner le monde du transport par camion. Pour ce faire, le milliardaire avait pour projet de créer un camion semi-remorque totalement électrique. Ce camion a été présenté le 16 novembre 2017 à Hawthorne en Californie.



Tesla Semi : un camion électrique et autonome

Le Tesla Semi sort du lot dès le départ : le constructeur américain a décidé de lui donner des airs de camion du futur afin de marquer le coup. Les lignes sont donc beaucoup plus affinées que celles d'un semi-remorque traditionnel.



Mais l'industrie du transport ne devrait guère s'en soucier : ce sont les caractéristiques techniques qui importent dans ce domaine et, surtout, l'autonomie, le gros problème des voitures électriques (et donc des camions). Sans surprise, Elon Musk avance des chiffres à faire tourner la tête.



Le Tesla Semi aurait une autonomie de 800 kilomètres ce qui serait largement suffisant, selon l'entreprise, puisque « 80 % des trajets font moins de 400 kilomètres ». Tesla avance également une accélération 0-100 kilomètres par heure en moins de 5 secondes pour la seule motrice. Chargé avec un poids de 36 tonnes le Tesla Semi devrait atteindre les 100 km.h en 20 secondes. Cette accélération et cette autonomie sont rendues possibles grâce à 4 roues motrices indépendantes, chacune ayant son propre moteur.



Tesla annonce en plus que la conduite autonome sera bien de la partie, en tout cas en tant qu'aide contre les collisions au début : le Semi de Tesla dispose en effet d'une cabine de pilotage avec un volant et deux tablettes tactiles. Tesla a également étudié la cabine pour être assez grande afin de permettre au conducteur de se tenir debout et de bouger en toute liberté.



Le prix n'a pas été annoncé, le camion se destinant exclusivement au marché des professionnels. Mais Tesla avance une économie tous frais compris (carburant, assurance...) de 200.000 dollars en deux ans par rapport à un camion traditionnel. La production, elle, devrait commencer en décembre 2019 selon les projets de l'entreprise.

© Tesla Elon Musk l'avait annoncé : après avoir révolutionné le monde de la voiture électrique il comptait révolutionner le monde du transport par camion. Pour ce faire, le milliardaire avait pour projet de créer un camion semi-remorque totalement électrique. Ce camion a été présenté le 16 novembre 2017 à Hawthorne en Californie.



Tesla Semi : un camion électrique et autonome

Le Tesla Semi sort du lot dès le départ : le constructeur américain a décidé de lui donner des airs de camion du futur afin de marquer le coup. Les lignes sont donc beaucoup plus affinées que celles d'un semi-remorque traditionnel.



Mais l'industrie du transport ne devrait guère s'en soucier : ce sont les caractéristiques techniques qui importent dans ce domaine et, surtout, l'autonomie, le gros problème des voitures électriques (et donc des camions). Sans surprise, Elon Musk avance des chiffres à faire tourner la tête.



Le Tesla Semi aurait une autonomie de 800 kilomètres ce qui serait largement suffisant, selon l'entreprise, puisque « 80 % des trajets font moins de 400 kilomètres ». Tesla avance également une accélération 0-100 kilomètres par heure en moins de 5 secondes pour la seule motrice. Chargé avec un poids de 36 tonnes le Tesla Semi devrait atteindre les 100 km.h en 20 secondes. Cette accélération et cette autonomie sont rendues possibles grâce à 4 roues motrices indépendantes, chacune ayant son propre moteur.



Tesla annonce en plus que la conduite autonome sera bien de la partie, en tout cas en tant qu'aide contre les collisions au début : le Semi de Tesla dispose en effet d'une cabine de pilotage avec un volant et deux tablettes tactiles. Tesla a également étudié la cabine pour être assez grande afin de permettre au conducteur de se tenir debout et de bouger en toute liberté.



Le prix n'a pas été annoncé, le camion se destinant exclusivement au marché des professionnels. Mais Tesla avance une économie tous frais compris (carburant, assurance...) de 200.000 dollars en deux ans par rapport à un camion traditionnel. La production, elle, devrait commencer en décembre 2019 selon les projets de l'entreprise.

© Tesla Elon Musk l'avait annoncé : après avoir révolutionné le monde de la voiture électrique il comptait révolutionner le monde du transport par camion. Pour ce faire, le milliardaire avait pour projet de créer un camion semi-remorque totalement électrique. Ce camion a été présenté le 16 novembre 2017 à Hawthorne en Californie.



Tesla Semi : un camion électrique et autonome

Le Tesla Semi sort du lot dès le départ : le constructeur américain a décidé de lui donner des airs de camion du futur afin de marquer le coup. Les lignes sont donc beaucoup plus affinées que celles d'un semi-remorque traditionnel.



Mais l'industrie du transport ne devrait guère s'en soucier : ce sont les caractéristiques techniques qui importent dans ce domaine et, surtout, l'autonomie, le gros problème des voitures électriques (et donc des camions). Sans surprise, Elon Musk avance des chiffres à faire tourner la tête.



Le Tesla Semi aurait une autonomie de 800 kilomètres ce qui serait largement suffisant, selon l'entreprise, puisque « 80 % des trajets font moins de 400 kilomètres ». Tesla avance également une accélération 0-100 kilomètres par heure en moins de 5 secondes pour la seule motrice. Chargé avec un poids de 36 tonnes le Tesla Semi devrait atteindre les 100 km.h en 20 secondes. Cette accélération et cette autonomie sont rendues possibles grâce à 4 roues motrices indépendantes, chacune ayant son propre moteur.



Tesla annonce en plus que la conduite autonome sera bien de la partie, en tout cas en tant qu'aide contre les collisions au début : le Semi de Tesla dispose en effet d'une cabine de pilotage avec un volant et deux tablettes tactiles. Tesla a également étudié la cabine pour être assez grande afin de permettre au conducteur de se tenir debout et de bouger en toute liberté.



Le prix n'a pas été annoncé, le camion se destinant exclusivement au marché des professionnels. Mais Tesla avance une économie tous frais compris (carburant, assurance...) de 200.000 dollars en deux ans par rapport à un camion traditionnel. La production, elle, devrait commencer en décembre 2019 selon les projets de l'entreprise.

© Tesla Elon Musk l'avait annoncé : après avoir révolutionné le monde de la voiture électrique il comptait révolutionner le monde du transport par camion. Pour ce faire, le milliardaire avait pour projet de créer un camion semi-remorque totalement électrique. Ce camion a été présenté le 16 novembre 2017 à Hawthorne en Californie.



Tesla Semi : un camion électrique et autonome

Le Tesla Semi sort du lot dès le départ : le constructeur américain a décidé de lui donner des airs de camion du futur afin de marquer le coup. Les lignes sont donc beaucoup plus affinées que celles d'un semi-remorque traditionnel.



Mais l'industrie du transport ne devrait guère s'en soucier : ce sont les caractéristiques techniques qui importent dans ce domaine et, surtout, l'autonomie, le gros problème des voitures électriques (et donc des camions). Sans surprise, Elon Musk avance des chiffres à faire tourner la tête.



Le Tesla Semi aurait une autonomie de 800 kilomètres ce qui serait largement suffisant, selon l'entreprise, puisque « 80 % des trajets font moins de 400 kilomètres ». Tesla avance également une accélération 0-100 kilomètres par heure en moins de 5 secondes pour la seule motrice. Chargé avec un poids de 36 tonnes le Tesla Semi devrait atteindre les 100 km.h en 20 secondes. Cette accélération et cette autonomie sont rendues possibles grâce à 4 roues motrices indépendantes, chacune ayant son propre moteur.



Tesla annonce en plus que la conduite autonome sera bien de la partie, en tout cas en tant qu'aide contre les collisions au début : le Semi de Tesla dispose en effet d'une cabine de pilotage avec un volant et deux tablettes tactiles. Tesla a également étudié la cabine pour être assez grande afin de permettre au conducteur de se tenir debout et de bouger en toute liberté.



Le prix n'a pas été annoncé, le camion se destinant exclusivement au marché des professionnels. Mais Tesla avance une économie tous frais compris (carburant, assurance...) de 200.000 dollars en deux ans par rapport à un camion traditionnel. La production, elle, devrait commencer en décembre 2019 selon les projets de l'entreprise.

© Tesla Elon Musk l'avait annoncé : après avoir révolutionné le monde de la voiture électrique il comptait révolutionner le monde du transport par camion. Pour ce faire, le milliardaire avait pour projet de créer un camion semi-remorque totalement électrique. Ce camion a été présenté le 16 novembre 2017 à Hawthorne en Californie.



Tesla Semi : un camion électrique et autonome

Le Tesla Semi sort du lot dès le départ : le constructeur américain a décidé de lui donner des airs de camion du futur afin de marquer le coup. Les lignes sont donc beaucoup plus affinées que celles d'un semi-remorque traditionnel.



Mais l'industrie du transport ne devrait guère s'en soucier : ce sont les caractéristiques techniques qui importent dans ce domaine et, surtout, l'autonomie, le gros problème des voitures électriques (et donc des camions). Sans surprise, Elon Musk avance des chiffres à faire tourner la tête.



Le Tesla Semi aurait une autonomie de 800 kilomètres ce qui serait largement suffisant, selon l'entreprise, puisque « 80 % des trajets font moins de 400 kilomètres ». Tesla avance également une accélération 0-100 kilomètres par heure en moins de 5 secondes pour la seule motrice. Chargé avec un poids de 36 tonnes le Tesla Semi devrait atteindre les 100 km.h en 20 secondes. Cette accélération et cette autonomie sont rendues possibles grâce à 4 roues motrices indépendantes, chacune ayant son propre moteur.



Tesla annonce en plus que la conduite autonome sera bien de la partie, en tout cas en tant qu'aide contre les collisions au début : le Semi de Tesla dispose en effet d'une cabine de pilotage avec un volant et deux tablettes tactiles. Tesla a également étudié la cabine pour être assez grande afin de permettre au conducteur de se tenir debout et de bouger en toute liberté.



Le prix n'a pas été annoncé, le camion se destinant exclusivement au marché des professionnels. Mais Tesla avance une économie tous frais compris (carburant, assurance...) de 200.000 dollars en deux ans par rapport à un camion traditionnel. La production, elle, devrait commencer en décembre 2019 selon les projets de l'entreprise.