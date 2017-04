Tatouages Star Wars

Diaporama : L'univers Star Wars est un théme de prédilection pour les tatouages. Suite à notre diaporama spécial Geek et Nerd , nous vous proposons une sélection des meilleurs tatouages de la saga culte, aussi très souvent appréciée des geeks et nerds. Vous y trouverez des stormtroopers, des symboles, des vaisseaux, Yoda, Dark Vador et bien d'autres personnages. Nous vous invitons à nous dire ceux que vous avez préférés, ceux que vous n'avez pas aimés et à ajouter vos trouvailles dans les commentaires.