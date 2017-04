Tatouages de geek et nerds

Publié par Raphaël HUNOLD le lundi 21 novembre 2016

Diaporama : Voici des tatouages de geeks et nerds. Il y a des logos de marque high tech, des lignes de code et des QRcode entre autre. Si vous êtes amateur de tatouages, on pourra vous proposer des sélections sur d'autres thématiques comme Star Wars ou le jeu vidéo.

Lequel préférez-vous ? Lequel détestez-vous le plus ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires !