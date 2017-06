Stratolaunch : l’avion gigantesque de Paul Allen en photos

Un avion géant pour lancer des fusées

Si SpaceX s'intéresse au voyage vers Mars et que Virgin Galactic, comme BlueOrigin, veulent lancer le tourisme spatial, Stratolaunch veut changer la donne dans le domaine du lancement de fusées. Plus précisément, dans le lancement de fusées en orbite basse. Au lieu de les lancer depuis la Terre, ils veulent les lancer depuis les airs.



C'est le but de Stratolaunch, le projet fou de Paul Allen et Burt Rutan. Les fusées seront lancées depuis l'avion qui a nécessité quatre ans d'assemblage et près de 6 ans de conception. Il a été dévoilé le 31 mai 2017 par l'entreprise qui l'a fait sortir pour la première fois de son hangar gigantesque, situé dans le désert de Mojave en Californie.



Si Stratolaunch étonne, c'est à cause de ses dimensions : il s'agit de l'avion le plus grand du monde en termes d'envergure : 117 mètres, soit la taille d'un terrain de football. Il est composé de deux fuselages jumeaux mesurant, chacun, 72 mètres de longueur et pèse, à vide, 226,7 tonnes. Un véritable géant, donc, qui dépasse même les dimensions du célèbre Hugues H-4 Hercules (66,65 m de longueur pour 97,54 m d'envergure) construit par l'entreprise du milliardaire Howard Hugues, sur qui est basée l'histoire du film Aviator.



Outre l'objectif d'envoyer des fusées à orbite basse, le Stratolaunch pourrait également servir de rampe de lancement pour une mini navette dérivée de la Dream Chaser et en mesure d'emporter trois passagers. Pour ce faire, le Stratolaunch dispose de 6 moteurs de Boeing 747 capables de le propulser en lui permettant de transporter un poids de 249,4 tonnes. Le décollage et l'atterrissage nécessiteront toutefois une piste sur mesure d'au moins 3,7 kilomètres.



