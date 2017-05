SpaceX : la mission secrète NROL-76 en photo

© SpaceX L'entreprise SpaceX spécialisée dans le lancement de satellites et fondée par Elon Musk a marqué les esprits en réussissant tout d'abord à récupérer le premier étage de



Le cargo NROL-76 mis en orbite avec succès par SpaceX

La réussite de la mise en orbite d'un satellite par SpaceX n'est pas une information majeure, les succès s'accumulent pour l'entreprise d'Elon Musk ; mais elle passe un cap avec le lancement effectué et réussi le 2 mai 2017.



Si la mission est importante c'est qu'il s'agit du premier satellite classé secret-défense lancé par l'entreprise. Simplement appelé NROL-76, aucune information n'est connue concernant son objectif ni sa fonction pour le renseignement américain. Le lancement a d'ailleurs été effectué de la base de l'US Air Force en Floride après que la fusée Falcon 9 y a été transportée le 1er mai 2017 dans la matinée.



Cette mission réussie permet à SpaceX de s'ouvrir les portes des lancements militaires américains et, peut-être, d'autres États alliés des Etats-Unis. Un véritable tour de force puisque les lancements militaires étaient jusque-là l'apanage de United Launch Alliance, entreprise détenue par Locheed Martin et Boeing.



Comme c'est désormais la routine pour SpaceX, le premier étage de la fusée Falcon 9, lancée avec un jour de retard en raison d'un problème de capteur, a atterri et a été récupéré pour une possible réutilisation à l'avenir. Jusqu'à présent, un seul premier étage a été récupéré mais SpaceX espère que les réutilisations soient de plus en plus fréquentes puisqu'elles permettent de réduire le coût du lancement de près de 10 % par rapport à un lanceur neuf.

