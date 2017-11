Somnox : le premier robot pour dormir en photos

© Somnox Autant le sommeil est essentiel pour une vie équilibrée et un bon biorythme, autant notre quotidien est rempli de facteurs qui nous empêchent de bien dormir comme, par exemple, une utilisation trop importante d'écrans ou encore le stress du travail. La start-up Somnox veut résoudre ce problème avec un système révolutionnaire : le premier robot pour dormir.



Un coussin-robot pour réguler vos nuits

Inutile de chercher un robot humanoïde chez Somnox : ils n'en font pas. D'ailleurs, parler de « robot » c'est surtout reprendre la manière par laquelle la start-up définit son produit : en fait il s'agit surtout d'un coussin robotisé.



Ce détail n'enlève rien au côté révolutionnaire de Somnox : le coussin, qu'on prend dans ses bras pendant le sommeil, dispose de diverses options pour réguler le sommeil. Des sons, par exemple, permettent de s'endormir plus vite, une technique déjà utilisée par de nombreuses personnes via des applications pour smartphone ou des réveils spéciaux.



Somnox diffuse également de l'air à un rythme régulier : selon la recherche de l'entreprise cette diffusion va inconsciemment régler la respiration de l'utilisateur. Or la respiration est un paramètre fondamental pour une nuit reposante.



Le coussin-robot peut être paramétré par une application pour smartphone dédié qui permet de choisir les options désirées et ainsi passer une nuit reposante. Sur le long terme, cela permet de réduire le stress et l'anxiété.



La start-up Somnox, basée aux Pays-Bas, s'est associée avec un des leaders européens de la fabrication de matelas pour créer les housses, lavables, de son coussin-robot. Et elle a lancé une campagne Kickstarter pour financer le projet et passer du stade de prototype à celui de commercialisation.



Le projet Kickstarter, lancé le 14 novembre 2017, recherchait un financement de 100.000 euros minimum. 10 jours plus tard, le 24 novembre 2017, 126.439 euros ont été récoltés ce qui signifie que le projet va bien voir le jour.

Somnox devrait être vendu pour le prix de 589 euros une fois le projet terminé.

