Les smartphones les plus attendus du MWC 2017

Publié par Raphaël HUNOLD le mercredi 15 février 2017

Diaporama : Le Mobile World Congress 2017 se tiendra du 27 février au 2 mars prochain. C'est un rendez-vous incontournable pour l'ensemble de l'industrie du mobile. On en sait peu sur ces smartphones, la plupart des informations circulant sur le net étant toujours à l'état de rumeurs. Nous compléterons ce diaporama au fur et à mesure des annonces. Voici donc les smartphones les plus attendus.