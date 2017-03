La semaine de Flock teste la robophilie

Publié par La Rédaction Clubic le vendredi 03 mars 2017

Diaporama : La semaine est finie ! Après le MWC et la GDC, d'autres sigles étaient à l'honneur cette semaine : notamment IBM, qui a obtenu un brevet révolutionnaire... en 2010, et les EAU (Emirats Arabes Unis) qui se prennent pour Elon Musk. Et Flock, tout ça, ça le laisse MDR. Bon week-end !