La semaine de Flock agit avec minutie

Après de multiples études et articles ayant pour thème les robots et l'emploi (qui volent le travail des vrais gens , ou pas...) voilà que les machines s'attaquent au travail des abeilles ! En effet, les drones se mettraient à butiner pour les soulager

Jeux vidéo et cinéma font-ils bon ménage ? Les adaptations de jeux vidéo au cinéma sont nombreuses... avec un résultat pas toujours heureux. Mais peu importe ! Tant qu'elles font plein d'entrées, tout est possible...

Et pendant ce temps là, de l'autre côté de la planète, la recherche avance et met au point des applications indispensables telles que KunKun, le gadget qui vous informe si vous puez . On ignore s'il sera commercialisé dans nos contrées, mais pour l'instant, on s'en tient aux bonnes vieilles méthodes.