La fortune de Bill Gates est loin de fondre comme neige au soleil, et ce, malgré le réchauffement climatique ! En effet d'après un récent rapport de l'Oxfam, Bill Gates deviendrait billionnaire en 2042.

Vous cherchez un emploi ? Voici les dix applications qui vous y aideront . Mais pour plus d'efficacité, vous pouvez aussi vous faire pistonner...

Adblock : les internautes l'adorent, les sites internet le détestent. Un véritable jeu du chat et de la souris s'est installé ! Résultat des courses : le bloqueur de pub est toujours plus présent sur les PC et mobiles