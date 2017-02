La semaine de Flock vous envoie un poulet

Publié par La Rédaction Clubic le samedi 11 février 2017

Diaporama : Flock vous aime, et vous envoie un petit billet en cette période romantique de Saint-Valentin... A l'intérieur : une poule aux oeufs d'or, de l'amour homme-machine (ou plutôt machine-homme), de l'honnêteté et de la vérité, de l'épanouissement et enfin... de la vie ! Bon week-end.