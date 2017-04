Sélection de jeux rétro sur Android

Another World sur Android Another World est à 3,99 €. Le télécharger sur Google Play

Another World est un jeu vidéo d'action-aventure conçu et développé par Éric Chahi et édité par Delphine Software. Particulièrement remarqué à sa sortie pour sa conception cinématographique, ses graphismes et son gameplay, il est considéré aujourd'hui comme un jeu culte.

Sonic the Hedgehog sur Android Sonic the Hedgehog est à 3,13 €. Le télécharger sur Google Play

Le premier jeu Sonic à l'origine de tout maintenant optimisé pour les appareils mobiles !

Incarne Sonic the Hedgehog et déboule à la vitesse de l'éclair dans 7 zones classiques. Cours et tourbillonne dans des boucles tout en ramassant des Rings et en éliminant des ennemis dans cette mission pour sauver le monde du maléfique Dr. Eggman.

Prince of Persia Classic sur Android Prince of Persia Classic est à 1,99 €. Le télécharger sur Google Play

Vous êtes le Prince de Perse et votre mission est de sauver la Princesse. Suivez votre destinée, et redécouvrez un grand classique du jeu vidéo ou jouez-y pour la première fois...Une histoire culte dans un nouvel écrin. Rejouez l'aventure originale de Prince of Persia avec des graphismes en HD et lancez-vous au secours de la princesse. Réalisez des cascades époustouflantes et parcourez le palais, de ses donjons sombres et sinistres à sa magnifique tour.

R-Type sur Android R-Type est à 1,99 €. Le télécharger sur Google Play

Retrouvez le célèbre jeu "R-Type" sur votre appareil Android préféré. LE GRAND CLASSIQUE R-TYPE EST DE RETOUR ! Retour dans les années 80 avec ce shoot'em up classique de la vieille école ! R-Type est l'un des plus gros jeux d'arcade de tous les temps et vous replongera dans le passé. Soyez prêt à retrouver le plaisir du rétro avec ce jeu de tir.

Tetris sur Android Tetris est gratuit. Le télécharger sur Google Play

Venez fêter le 30e anniversaire de Tetris en redécouvrant le jeu ! Tetris est maintenant disponible GRATUITEMENT sur l'App Store. Rejoignez la révolution 1-Touch et découvrez une manière révolutionnaire et inédite de jouer à Tetris ! Le jeu Tetris comme vous ne l'avez jamais vu.

Pac Man sur Android Pac Man est gratuit. Le télécharger sur Google Play

PAC-MAN est maintenant GRATUIT ! Jouez au classique de l'arcade, découvrez le nouveau mode LABYRINTHES et affrontez le monde entier dans les tournois !

Double Dragon Trilogy sur Android Double Dragon Trilogy est à 2,99 €. Le télécharger sur Google Play

Véritable révolution du genre lors de sa sortie sur borne d'arcade en 1987, Double Dragon reste aujourd'hui la référence ultime en matière de beat them all !

Pang Adventures sur Android Pang Adventures est à 3,99 €. Le télécharger sur Google Play

Pang est une célèbre série de jeux d'arcade du début des années 90. Guidez deux frères dans une aventure autour du monde et sauvez l'humanité d'une énorme invasion extraterrestre ! Utilisez votre esprit d'analyse et vos compétences afin d'esquiver les attaques de balles provenant du ciel et ainsi éviter une éradication imminente !

World of lemmings sur Android World of lemmings est gratuit. Le télécharger sur Google Play

La génération des années 90s ont très probablement connu les Lemmings dans leur premier PC. Les Lemmings représentent une population de petits bonhommes bleus aux cheveux verts qui n'arrive pas à rentrer chez elle, vous devez donc les aider en leur expliquant ce qu'ils doivent faire : creuser des trous, casser des murs, etc.

Leisure Suit Larry: Reloaded sur Android Leisure Suit Larry: Reloaded est gratuit. Le télécharger sur Google Play

Leisure Suit Larry est un point and click réservé aux adultes... Et pour cause, Larry, la quarantaine et toujours puceau, doit choisir entre séduire le plus de femmes possibles ou bien rencontrer l'amour de sa vie.

Little Big Adventure sur Android Little Big Adventure est à 4,99 €. Le télécharger sur Google Play

Sorti en 1994 sur PC et PlayStation, Little Big Adventure (également connu sous le nom de « Relentless: Twinsen's Adventure ») est un jeu d'action-aventure RPG conçu par Frédérick Raynal. Véritable hit vidéo ludique, il ressort 20 ans plus tard dans une toute nouvelle version spécialement adaptée pour mobiles.

Tomb Raider I sur Android Tomb Raider I est à 0,99 €. Le télécharger sur Google Play

Nous retournons aux sources avec l'un des jeux vidéo les plus célèbres de tous les temps. Eh oui, Tomb Raider I est maintenant disponible sur votre Android dans toute sa SPLENDEUR originelle.

Baldur's Gate Enhanced Edition sur Android Baldur's Gate Enhanced Edition est à 7,91 €. Le télécharger sur Google Play

Depuis sa sortie initiale en 1998, cette série classique de mystères, d'intrigues et d'aventures a fixé la référence pour les jeux de rôles informatiques basés sur Donjons et Dragons?. Personnalisez entièrement votre héros, enrôlez une compagnie d'alliés courageux et explorez la Côte des Épées de long en large en espérant y trouver l'aventure, les trésors... et la vérité.