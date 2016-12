Applications de création musicale et de mix sur iOS

Djay 2 for iPhone Djay 2 for iPhone est à 0,99 €. Le télécharger sur iTunes

Djay transforme votre iPhone en table de mixage complète pour DJ. Intégré de manière transparente à votre bibliothèque musicale, djay vous donne accès à vos morceaux favoris et à vos playlists sur iPhone Vous pouvez mixer live, enregistrer vos performances, ou enclencher le mode Automix et laisser djay mixer pour vous automatiquement.

Auxy Studio - Music & Beat Maker Auxy Studio - Music & Beat Maker est gratuit. Le télécharger sur iTunes

App de création musicale centrée sur le fonctionnement par boucle. Développé par Auxy

Beatbox Looper Beatbox Looper est gratuit. Le télécharger sur iTunes

Beatbox Looper est un sampler multi-pistes spécialement conçu pour les Human Beatboxers. Enregistrez vos rythmes, mélodies et sons sous forme de boucles sonores superposées et en attribuant à chacune un effet.

Incredibox Incredibox est gratuit. Le télécharger sur iTunes

Avec Incredibox, deviens le chef d'orchestre d'un groupe de human beatbox en quelques clics.

Glisse une icône sur un personnage et commence à créer ta musique ! Trouve les bons enchaînements de sons pour débloquer des refrains animés qui te permettront d'améliorer ton mix.

GarageBand GarageBand est à 4,99 €. Le télécharger sur iTunes

GarageBand transforme votre appareil iOS en une collection d'instruments tactiles et en un studio d'enregistrement parfaitement équipé, afin que vous puissiez créer de la musique où que vous soyez. Et désormais, les boucles Live Loops permettent à chacun de s'amuser à créer de la musique comme un DJ, en lançant des boucles et des effets audio en temps réel.

Beatwave Beatwave est gratuit. Le télécharger sur iTunes

Cette application musicale des plus intuitives s'enrichit d'une toute nouvelle interface au design plat ainsi que d'une série d'instruments inédits et d'effets sonores que vous pourrez aisément utiliser dans vos créations et vos remixes.

Figure Figure est gratuit. Le télécharger sur iTunes

Composez votre musique en quelques secondes. Partagez-la, remixez-la et collaborez avec vos collègues du monde entier.

iMini Synthétiseur iMini Synthétiseur est à 4,99 €. Le télécharger sur iTunes

iMini est une reproduction du synthétiseur légendaire créé par Bob Moog en 1971. Basé sur la technologie TAE déjà utilisée dans le logiciel Mini V, iMini offre un niveau de qualité sonore jamais atteint sur Ipad, ainsi que 500 presets sonores créés par des sound-designers de renom.