Sedric : le van du futur par Volkswagen en photos

Sedric : "Self Driving Car", la voiture autonome de demain

Sedric, c'est le nouveau concept 100 % électrique et autonome de chez Volkswagen qui prépare, comme ses concurrents, la mobilité du futur. Le nom est une contraction de "Self Driving Car" et il est bien choisi : en théorie le concept est autonome de niveau 5 ce qui signifie qu'il se conduit sans besoin d'aucune intervention externe par un conducteur. Une technologie pas encore totalement au point et, surtout, qui n'a pas encore été étudiée du point de vue législatif. Mais bien évidemment Sedric ne se retrouvera pas sur les routes du monde entier à court terme.



Voitures autonomes : les conducteurs sont plus inquiets qu'impatients de les utiliser



Le nouveau concept de Volkswagen se veut sans surprise ultra-connecté. Il ne dispose pas de volant ni de pédales puisqu'il peut être commandé par la voix ou par un smartphone. A l'intérieur, quatre places disposées comme un salon puisqu'il n'y a pas besoin de conducteur. Toutes les informations sont affichées sur un pare-brise connecté.



Le van peut être « appelé » avec un smartphone ce qui le destine moins à un usage privatif qu'à être intégré dans une solution de transports en commun. Une fois à l'intérieur, il suffit de dire à Sedric la destination que l'on a choisie et ce dernier vous y emmènera. Une fois arrivés, un bouton, le seul de l'habitacle, s'illumine et vibre pour prévenir les passagers qu'ils doivent descendre.



Côté design, Sedric ne ressemble pas vraiment aux voitures ou aux vans que l'on a l'habitude de croiser sur la route.



