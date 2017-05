Le robot Kuri se rapproche de la perfection

© Kuri Alors que la sortie officielle du robot Kuri approche, Mayfield Robotics a dévoilé de nouvelles fonctionnalités.



Le petit robot compagnon est de plus en plus performant et gagne en autonomie.



Robot Kuri : de nouvelles fonctionnalités

Le robot compagnon Kuri mis au point par la start-up Mayfield Robotics est doté de nouvelles fonctionnalités, en vue de sa prochaine sortie à la fin de l'année 2017. Ce robot, qui ressemble un peu à un personnage d'un film Pixar, est désormais capable de se charger tout seul en se dirigeant vers sa borne de rechargement quand il en a besoin.



Les performances de Kuri dans la cartographie de l'environnement ont également été améliorées. Kuri a été testé dans de vraies maisons, ce qui lui permet de mieux comprendre la physionomie des intérieurs domestiques et les éventuels obstacles qui peuvent se présenter à lui. Enfin, l'acoustique de ses haut-parleurs est de meilleure qualité : désormais, le son qu'émet Kuri est plus agréable, à la fois lorsqu'il répond aux demandes des utilisateurs et lorsqu'il joue de la musique.



De nouvelles mises à jour à venir

Kuri a fait sa première apparition au CES 2017. Depuis, ce petit robot qui, aux airs de point d'exclamation inversé, a séduit les médias et le public. Depuis l'ouverture des précommandes (Kuri sera livré pendant la période des fêtes de fin d'année), Mayfield Robotics a régulièrement mis à jour les capacités du petit robot.



Au cours de l'été 2017, de nouvelles mises à jour et fonctionnalités seront dévoilées, ce qui risque d'attiser la curiosité et l'impatience des futurs détenteurs de ce robot compagnon.

