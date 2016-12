À quoi ressemblait la voiture du futur des années 2000 ?

BMW présente en 2001 le concept GINA Light Visionary Model. De la forme d'un roadster conventionnel, tel que le BMW Z4, ce concept dont le nom signifie « Geometry and functions in N Adaptations » présente la particularité d'être habillé d'une carrosserie textile.



La voiture est par conséquent métamorphe : les phares à l'avant comme à l'arrière s'ouvrent et se ferment comme des paupières, l'aileron arrière s'ajuste en fonction de la vitesse, et le moteur se révèle au centre du capot.

Dans un tout autre registre, Toyota présente au salon de l'automobile de Tokyo de 2003 le concept Toyota PM, pour « mobilité personnelle ». C'est un étonnant véhicule monoplace, digne des films de science fiction, dont le fauteuil s'escamote pour faciliter l'accès à bord.

Plus conservateur, Peugeot présente en 2003 le concept Hoggar, un buggy à quatre roues motrices propulsé par non pas un mais deux moteurs HDI de 2 L développant 180 cv chacun. Un moteur par axe, c'est une conception qui est désormais amenée à se démocratiser sur les voitures 100 % électriques.



L'autre spécificité de ce concept, c'est sa carrosserie ultralégère constituée d'une seule pièce de fibre de carbone.





Le meilleur vecteur de « voitures du futur » est indéniablement le cinéma. Et en particulier la saga James Bond. Dans Demain ne meurt jamais, sorti en 1997, l'agent 007 conduit une BMW Série 7 qui, en plus d'être comme d'habitude lourdement armée, est téléguidée par une sorte de smartphone Ericsson.



La fiction est presque devenue réalité, puisqu'on peut téléguider la dernière Série 7 pour la faire entrer et sortir d'un garage.

I, Robot, incarné par Will Smith. C'était en 2004.



Ici encore, la réalité rejoindre bientôt la science fiction, puisque l'Audi R8 est disponible dès à présent en motorisation électrique, qu'elle sera certainement bientôt disponible avec un pilotage automatique, et que le manufacturier Goodyear étudie des pneus sphériques offrant une manœuvrabilité totale.



À lire aussi : Goodyear : des pneus sphériques pour voitures autonomes à lévitation ! Autre « voiture du futur » emblématique au cinéma, l'Audi RSQ du héro de, incarné par Will Smith. C'était en 2004.Ici encore, la réalité rejoindre bientôt la science fiction, puisque l'Audi R8 est disponible dès à présent en motorisation électrique, qu'elle sera certainement bientôt disponible avec un pilotage automatique, et que le manufacturier Goodyear étudie des pneus sphériques offrant une manœuvrabilité totale.

En 2002, Steven Spielberg et Lexus imaginaient ensemble la voiture de 2050, pour le film Minority Report.



Ils dessinent en fait deux véhicules. Outre un design avant gardiste, la Lexus 2054 n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est un dispositif d'identification biométrique.



La Lexus Maglev en revanche est une navette individuelle servant de moyen de transport en commun. C'est un véhicule autonome en lévitation qui effectue des trajets porte à porte qui joue de la musique en fonction de l'humeur des passagers et qui commande à dîner par reconnaissance et synthèse vocale.

Si l'on se réfère au cinéma, il faudra attendre le 23e siècle (l'année 2263) pour que la voiture volante ne se démocratise.



En tout cas, dans Le Cinquième Élément de Luc Besson, les villes s'étirent indéfiniment en hauteur et les voitures évoluent ainsi en trois dimensions. Elles flottent dans le vide même à l'arrêt.



Et dans le taxi du protagoniste, une intelligence artificielle retire automatiquement des points du permis de conduire en cas d'infraction. On s'approche de ce futur avec des voitures anti excès de vitesse.



Volante, écologique... et machine à voyager dans le temps, la DeLorean DMC-12 de la saga Retour vers le futur est probablement la « voiture du futur » la plus célèbre de l'histoire du cinéma.



Avec le recul, l'innovation la plus concrète de la voiture du docteur Emmett Brown est certainement qu'elle s'alimente à partir d'ordures, c'est-à-dire d'une certaine manière à partir d'énergie renouvelables, de recyclage. On ne peut plus dans l'ère du temps.

Et la sécurité ? Le film Demolition Man de 1993 imagine une idée sinon ingénieuse, au moins amusante. En cas d'accident, ce ne sont pas qu'un ou plusieurs airbags qui se gonflent, mais l'habitacle entier qui se remplit de mousse.



20 ans après le film mais 120 ans avant le futur qu'il imaginait, la réalité n'est pas si loin de la science fiction, puisque dans certaines voitures, les airbags sont si nombreux et si étendus qu'ils couvrent presque toutes les surfaces de l'habitacle.





Le tableau de bord en revanche est complètement désuet. La tendance est désormais au minimalisme.



Achevons ce diaporama avec un moment patriote en citant la Citroën DS volante de Fantômas dans l'adaptation d'André Hunebelle avec Louis de Funès. On retrouve de nombreux gadgets dans cette trilogie tournée dans les années 1960, dont cette berline à ailes et à réacteurs escamotables.



La voiture volante est indéniablement le fantasme le plus persistant, mais bien qu'elle soit viable techniquement, elle ne s'est toujours pas concrétisée.