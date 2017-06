Idée cadeau : un chargeur Pikachu un peu gênant

© DHGate Chez les Pokémon, il y a Pikachu, et l'électricité c'est son truc. Le site DHGate a peut-être voulu lui rendre "hommage" en proposant à la vente un chargeur de portable Pikachu... Pour l'équivalent d'



Chez les Pokémon, il y a Pikachu, et l'électricité c'est son truc. Le site DHGate a peut-être voulu lui rendre "hommage" en proposant à la vente un chargeur de portable Pikachu... Pour l'équivalent d' un peu plus de vingt euros , vous pouvez vous procurer ce petit objet fort utile doté à la fois d'une prise micro USB et lightning. Au choix ! Un mètre de câble est livré également pour quelques euros de plus... A noter : ce chargeur est non officiel, les normes de sécurité ne sont pas garanties.Comment fonctionne l'objet ? Pour cela, rien de plus simple, l'électricité entre par les oreilles du Pikachu et sort par... voyez vous-même sur les images ci-dessus !Alors, que pensez-vous de ce chargeur Pikachu un peu gênant ? Pour l'adopter, c'est par ici

