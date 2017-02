Les pubs du Super Bowl 2017

Publié par La Rédaction Clubic le jeudi 02 février 2017

Diaporama : Comme chaque année, les grandes marques rivalisent d'originalité et d'humour à l'occasion du Super Bowl : elles n'hésitent pas à faire appel à de grands noms du cinéma et à y mettre le prix lorsqu'il s'agit d'émerveiller et de séduire les spectateurs. Et en cette édition 2017, la créativité est toujours au rendez-vous. Voici une sélection des publicités diffusées lors du Super Bowl 2017.