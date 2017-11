Photos : Le test du parachute supersonique de la NASA

© NASA L'Agence spatiale américaine continue d'améliorer ses outils pour réussir ses missions spatiales, avec pour objectif de faire atterrir des astronautes sur Mars. Mais avant de tenter l'expérience, il faut que la NASA soit quasiment certaine que l'atterrissage sur la planète Rouge se fera en douceur. Du coup, elle continue de faire des tests sur son système de parachute supersonique.



Etudier l'ouverture du parachute comme sur Mars

La NASA a déjà testé avec succès ce système en 2012, lorsque l'Agence spatiale américaine a réussi à faire atterrir sur la planète Rouge le Rover Curiosity. Le seul risque à l'époque, en cas d'échec, était financier : au pire le Rover allait s'écraser et se casser. Un risque que la NASA ne veut pas courir lorsqu'il s'agit de ses astronautes.



Du coup, dans la base de Wallops Island, en Virginie, la recherche ASPIRE (Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment) est en train de mener plusieurs tests pour étudier l'ouverture du parachute et la chute de l'engin qui y est attaché, en conditions réelles. Après un échec en 2017, le parachute s'étant déchiré peu de temps après son déploiement, le test mené le 4 octobre 2017 a été un succès, comme le montre la vidéo postée sur Youtube par le Nasa Jet Propulsion Laboratory le 14 novembre dernier.



Le parachute a été lancé par un module qui s'est décroché de la fusée, l'objectif étant de voir si le parachute pouvait freiner le module afin de lui permettre d'atterrir (ou plutôt d'amerrir dans le cas présent) en toute sécurité.



La difficulté vient du fait que le parachute s'ouvre alors que le module est en chute libre à une vitesse de Mach 1,8, soit 1,8 fois la vitesse du son : c'est de là que vient le terme « parachute supersonique ».



Le parachute s'est ouvert à cette vitesse à 41,8 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre et le module a amerri 35 minutes après le décollage, sans difficultés. Les chercheurs de la NASA ont désormais des milliers d'images, le déploiement du parachute a été filmé en slow-motion à 1.000 images par seconde, pour étudier la manière dont le parachute s'est ouvert et en améliorer la résistance et l'efficacité.

