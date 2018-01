Photos : la fusée Falcon Heavy de SpaceX sur sa rampe de lancement

© SpaceX L'entreprise spécialisée dans le voyage spatial fondée par Elon Musk, SpaceX, s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Après avoir révolutionné le monde des lancements avec sa fusée réutilisable Falcon 9, Space X s'apprête à inaugurer son lanceur lourd, le Falcon Heavy. Une étape nécessaire pour s'intéresser plus sérieusement à la conquête de Mars.



La Falcon Heavy : trois Falcon 9 reliées ensemble

Le lancement de la Falcon Heavy n'a pas encore de date précise mais ne devrait pas tarder : pour la première fois de son histoire, fin décembre 2017, la Falcon Heavy a été mise en position de lancement au Kennedy Space Center de la Nasa. La Falcon Heavy va utiliser la rampe LC-39A, la même que celle qui a permis le lancement de la fusée Saturn V sur la Lune et qui était également utilisée pour le lancement du Space Shuttle.



SpaceX en a profité pour réaliser quelques photos, comme à son habitude, ainsi qu'une vidéo avec un drone. Un test d'allumage a également été réalisé car la Falcon Heavy a une particularité : elle est en partie constituée de Falcon 9.



SpaceX n'a en effet pas développé un lanceur spécifique pour la Falcon Heavy : l'entreprise a tout simplement utilisé trois lanceurs Falcon 9, soit les lanceurs dont le premier étage est récupérable. Personne ne sait toutefois si SpaceX compte tenter la prouesse de récupérer les lanceurs du premier test en conditions réelles de la Falcon Heavy.



La prochaine étape, pour SpaceX, est le test d'allumage : la fusée ne sera pas lancée mais ce test permettra de vérifier que les 27 moteurs s'activent au bon moment. Une simulation du reste du voyage est également prévue.



Après ce test, s'il est réussi, SpaceX devrait annoncer la date du lancement qui sera sans aucun doute retransmis sur Internet. Pour rappel, la Falcon Heavy n'aura aucune charge utile et ne fait partie d'aucune mission scientifique : pour simuler le poids, Elon Musk a décidé de sacrifier son propre modèle de Tesla Roadster 2018 qui partira vers l'espace en jouant Space Oddity de David Bowie.

© SpaceX L'entreprise spécialisée dans le voyage spatial fondée par Elon Musk, SpaceX, s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Après avoir révolutionné le monde des lancements avec sa fusée réutilisable Falcon 9, Space X s'apprête à inaugurer son lanceur lourd, le Falcon Heavy. Une étape nécessaire pour s'intéresser plus sérieusement à la conquête de Mars.



La Falcon Heavy : trois Falcon 9 reliées ensemble

Le lancement de la Falcon Heavy n'a pas encore de date précise mais ne devrait pas tarder : pour la première fois de son histoire, fin décembre 2017, la Falcon Heavy a été mise en position de lancement au Kennedy Space Center de la Nasa. La Falcon Heavy va utiliser la rampe LC-39A, la même que celle qui a permis le lancement de la fusée Saturn V sur la Lune et qui était également utilisée pour le lancement du Space Shuttle.



SpaceX en a profité pour réaliser quelques photos, comme à son habitude, ainsi qu'une vidéo avec un drone. Un test d'allumage a également été réalisé car la Falcon Heavy a une particularité : elle est en partie constituée de Falcon 9.



SpaceX n'a en effet pas développé un lanceur spécifique pour la Falcon Heavy : l'entreprise a tout simplement utilisé trois lanceurs Falcon 9, soit les lanceurs dont le premier étage est récupérable. Personne ne sait toutefois si SpaceX compte tenter la prouesse de récupérer les lanceurs du premier test en conditions réelles de la Falcon Heavy.



La prochaine étape, pour SpaceX, est le test d'allumage : la fusée ne sera pas lancée mais ce test permettra de vérifier que les 27 moteurs s'activent au bon moment. Une simulation du reste du voyage est également prévue.



Après ce test, s'il est réussi, SpaceX devrait annoncer la date du lancement qui sera sans aucun doute retransmis sur Internet. Pour rappel, la Falcon Heavy n'aura aucune charge utile et ne fait partie d'aucune mission scientifique : pour simuler le poids, Elon Musk a décidé de sacrifier son propre modèle de Tesla Roadster 2018 qui partira vers l'espace en jouant Space Oddity de David Bowie.

© SpaceX L'entreprise spécialisée dans le voyage spatial fondée par Elon Musk, SpaceX, s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Après avoir révolutionné le monde des lancements avec sa fusée réutilisable Falcon 9, Space X s'apprête à inaugurer son lanceur lourd, le Falcon Heavy. Une étape nécessaire pour s'intéresser plus sérieusement à la conquête de Mars.



La Falcon Heavy : trois Falcon 9 reliées ensemble

Le lancement de la Falcon Heavy n'a pas encore de date précise mais ne devrait pas tarder : pour la première fois de son histoire, fin décembre 2017, la Falcon Heavy a été mise en position de lancement au Kennedy Space Center de la Nasa. La Falcon Heavy va utiliser la rampe LC-39A, la même que celle qui a permis le lancement de la fusée Saturn V sur la Lune et qui était également utilisée pour le lancement du Space Shuttle.



SpaceX en a profité pour réaliser quelques photos, comme à son habitude, ainsi qu'une vidéo avec un drone. Un test d'allumage a également été réalisé car la Falcon Heavy a une particularité : elle est en partie constituée de Falcon 9.



SpaceX n'a en effet pas développé un lanceur spécifique pour la Falcon Heavy : l'entreprise a tout simplement utilisé trois lanceurs Falcon 9, soit les lanceurs dont le premier étage est récupérable. Personne ne sait toutefois si SpaceX compte tenter la prouesse de récupérer les lanceurs du premier test en conditions réelles de la Falcon Heavy.



La prochaine étape, pour SpaceX, est le test d'allumage : la fusée ne sera pas lancée mais ce test permettra de vérifier que les 27 moteurs s'activent au bon moment. Une simulation du reste du voyage est également prévue.



Après ce test, s'il est réussi, SpaceX devrait annoncer la date du lancement qui sera sans aucun doute retransmis sur Internet. Pour rappel, la Falcon Heavy n'aura aucune charge utile et ne fait partie d'aucune mission scientifique : pour simuler le poids, Elon Musk a décidé de sacrifier son propre modèle de Tesla Roadster 2018 qui partira vers l'espace en jouant Space Oddity de David Bowie.

© SpaceX L'entreprise spécialisée dans le voyage spatial fondée par Elon Musk, SpaceX, s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Après avoir révolutionné le monde des lancements avec sa fusée réutilisable Falcon 9, Space X s'apprête à inaugurer son lanceur lourd, le Falcon Heavy. Une étape nécessaire pour s'intéresser plus sérieusement à la conquête de Mars.



La Falcon Heavy : trois Falcon 9 reliées ensemble

Le lancement de la Falcon Heavy n'a pas encore de date précise mais ne devrait pas tarder : pour la première fois de son histoire, fin décembre 2017, la Falcon Heavy a été mise en position de lancement au Kennedy Space Center de la Nasa. La Falcon Heavy va utiliser la rampe LC-39A, la même que celle qui a permis le lancement de la fusée Saturn V sur la Lune et qui était également utilisée pour le lancement du Space Shuttle.



SpaceX en a profité pour réaliser quelques photos, comme à son habitude, ainsi qu'une vidéo avec un drone. Un test d'allumage a également été réalisé car la Falcon Heavy a une particularité : elle est en partie constituée de Falcon 9.



SpaceX n'a en effet pas développé un lanceur spécifique pour la Falcon Heavy : l'entreprise a tout simplement utilisé trois lanceurs Falcon 9, soit les lanceurs dont le premier étage est récupérable. Personne ne sait toutefois si SpaceX compte tenter la prouesse de récupérer les lanceurs du premier test en conditions réelles de la Falcon Heavy.



La prochaine étape, pour SpaceX, est le test d'allumage : la fusée ne sera pas lancée mais ce test permettra de vérifier que les 27 moteurs s'activent au bon moment. Une simulation du reste du voyage est également prévue.



Après ce test, s'il est réussi, SpaceX devrait annoncer la date du lancement qui sera sans aucun doute retransmis sur Internet. Pour rappel, la Falcon Heavy n'aura aucune charge utile et ne fait partie d'aucune mission scientifique : pour simuler le poids, Elon Musk a décidé de sacrifier son propre modèle de Tesla Roadster 2018 qui partira vers l'espace en jouant Space Oddity de David Bowie.

© SpaceX L'entreprise spécialisée dans le voyage spatial fondée par Elon Musk, SpaceX, s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Après avoir révolutionné le monde des lancements avec sa fusée réutilisable Falcon 9, Space X s'apprête à inaugurer son lanceur lourd, le Falcon Heavy. Une étape nécessaire pour s'intéresser plus sérieusement à la conquête de Mars.



La Falcon Heavy : trois Falcon 9 reliées ensemble

Le lancement de la Falcon Heavy n'a pas encore de date précise mais ne devrait pas tarder : pour la première fois de son histoire, fin décembre 2017, la Falcon Heavy a été mise en position de lancement au Kennedy Space Center de la Nasa. La Falcon Heavy va utiliser la rampe LC-39A, la même que celle qui a permis le lancement de la fusée Saturn V sur la Lune et qui était également utilisée pour le lancement du Space Shuttle.



SpaceX en a profité pour réaliser quelques photos, comme à son habitude, ainsi qu'une vidéo avec un drone. Un test d'allumage a également été réalisé car la Falcon Heavy a une particularité : elle est en partie constituée de Falcon 9.



SpaceX n'a en effet pas développé un lanceur spécifique pour la Falcon Heavy : l'entreprise a tout simplement utilisé trois lanceurs Falcon 9, soit les lanceurs dont le premier étage est récupérable. Personne ne sait toutefois si SpaceX compte tenter la prouesse de récupérer les lanceurs du premier test en conditions réelles de la Falcon Heavy.



La prochaine étape, pour SpaceX, est le test d'allumage : la fusée ne sera pas lancée mais ce test permettra de vérifier que les 27 moteurs s'activent au bon moment. Une simulation du reste du voyage est également prévue.



Après ce test, s'il est réussi, SpaceX devrait annoncer la date du lancement qui sera sans aucun doute retransmis sur Internet. Pour rappel, la Falcon Heavy n'aura aucune charge utile et ne fait partie d'aucune mission scientifique : pour simuler le poids, Elon Musk a décidé de sacrifier son propre modèle de Tesla Roadster 2018 qui partira vers l'espace en jouant Space Oddity de David Bowie.

© SpaceX L'entreprise spécialisée dans le voyage spatial fondée par Elon Musk, SpaceX, s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Après avoir révolutionné le monde des lancements avec sa fusée réutilisable Falcon 9, Space X s'apprête à inaugurer son lanceur lourd, le Falcon Heavy. Une étape nécessaire pour s'intéresser plus sérieusement à la conquête de Mars.



La Falcon Heavy : trois Falcon 9 reliées ensemble

Le lancement de la Falcon Heavy n'a pas encore de date précise mais ne devrait pas tarder : pour la première fois de son histoire, fin décembre 2017, la Falcon Heavy a été mise en position de lancement au Kennedy Space Center de la Nasa. La Falcon Heavy va utiliser la rampe LC-39A, la même que celle qui a permis le lancement de la fusée Saturn V sur la Lune et qui était également utilisée pour le lancement du Space Shuttle.



SpaceX en a profité pour réaliser quelques photos, comme à son habitude, ainsi qu'une vidéo avec un drone. Un test d'allumage a également été réalisé car la Falcon Heavy a une particularité : elle est en partie constituée de Falcon 9.



SpaceX n'a en effet pas développé un lanceur spécifique pour la Falcon Heavy : l'entreprise a tout simplement utilisé trois lanceurs Falcon 9, soit les lanceurs dont le premier étage est récupérable. Personne ne sait toutefois si SpaceX compte tenter la prouesse de récupérer les lanceurs du premier test en conditions réelles de la Falcon Heavy.



La prochaine étape, pour SpaceX, est le test d'allumage : la fusée ne sera pas lancée mais ce test permettra de vérifier que les 27 moteurs s'activent au bon moment. Une simulation du reste du voyage est également prévue.



Après ce test, s'il est réussi, SpaceX devrait annoncer la date du lancement qui sera sans aucun doute retransmis sur Internet. Pour rappel, la Falcon Heavy n'aura aucune charge utile et ne fait partie d'aucune mission scientifique : pour simuler le poids, Elon Musk a décidé de sacrifier son propre modèle de Tesla Roadster 2018 qui partira vers l'espace en jouant Space Oddity de David Bowie.

© SpaceX L'entreprise spécialisée dans le voyage spatial fondée par Elon Musk, SpaceX, s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Après avoir révolutionné le monde des lancements avec sa fusée réutilisable Falcon 9, Space X s'apprête à inaugurer son lanceur lourd, le Falcon Heavy. Une étape nécessaire pour s'intéresser plus sérieusement à la conquête de Mars.



La Falcon Heavy : trois Falcon 9 reliées ensemble

Le lancement de la Falcon Heavy n'a pas encore de date précise mais ne devrait pas tarder : pour la première fois de son histoire, fin décembre 2017, la Falcon Heavy a été mise en position de lancement au Kennedy Space Center de la Nasa. La Falcon Heavy va utiliser la rampe LC-39A, la même que celle qui a permis le lancement de la fusée Saturn V sur la Lune et qui était également utilisée pour le lancement du Space Shuttle.



SpaceX en a profité pour réaliser quelques photos, comme à son habitude, ainsi qu'une vidéo avec un drone. Un test d'allumage a également été réalisé car la Falcon Heavy a une particularité : elle est en partie constituée de Falcon 9.



SpaceX n'a en effet pas développé un lanceur spécifique pour la Falcon Heavy : l'entreprise a tout simplement utilisé trois lanceurs Falcon 9, soit les lanceurs dont le premier étage est récupérable. Personne ne sait toutefois si SpaceX compte tenter la prouesse de récupérer les lanceurs du premier test en conditions réelles de la Falcon Heavy.



La prochaine étape, pour SpaceX, est le test d'allumage : la fusée ne sera pas lancée mais ce test permettra de vérifier que les 27 moteurs s'activent au bon moment. Une simulation du reste du voyage est également prévue.



Après ce test, s'il est réussi, SpaceX devrait annoncer la date du lancement qui sera sans aucun doute retransmis sur Internet. Pour rappel, la Falcon Heavy n'aura aucune charge utile et ne fait partie d'aucune mission scientifique : pour simuler le poids, Elon Musk a décidé de sacrifier son propre modèle de Tesla Roadster 2018 qui partira vers l'espace en jouant Space Oddity de David Bowie.

© SpaceX L'entreprise spécialisée dans le voyage spatial fondée par Elon Musk, SpaceX, s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Après avoir révolutionné le monde des lancements avec sa fusée réutilisable Falcon 9, Space X s'apprête à inaugurer son lanceur lourd, le Falcon Heavy. Une étape nécessaire pour s'intéresser plus sérieusement à la conquête de Mars.



La Falcon Heavy : trois Falcon 9 reliées ensemble

Le lancement de la Falcon Heavy n'a pas encore de date précise mais ne devrait pas tarder : pour la première fois de son histoire, fin décembre 2017, la Falcon Heavy a été mise en position de lancement au Kennedy Space Center de la Nasa. La Falcon Heavy va utiliser la rampe LC-39A, la même que celle qui a permis le lancement de la fusée Saturn V sur la Lune et qui était également utilisée pour le lancement du Space Shuttle.



SpaceX en a profité pour réaliser quelques photos, comme à son habitude, ainsi qu'une vidéo avec un drone. Un test d'allumage a également été réalisé car la Falcon Heavy a une particularité : elle est en partie constituée de Falcon 9.



SpaceX n'a en effet pas développé un lanceur spécifique pour la Falcon Heavy : l'entreprise a tout simplement utilisé trois lanceurs Falcon 9, soit les lanceurs dont le premier étage est récupérable. Personne ne sait toutefois si SpaceX compte tenter la prouesse de récupérer les lanceurs du premier test en conditions réelles de la Falcon Heavy.



La prochaine étape, pour SpaceX, est le test d'allumage : la fusée ne sera pas lancée mais ce test permettra de vérifier que les 27 moteurs s'activent au bon moment. Une simulation du reste du voyage est également prévue.



Après ce test, s'il est réussi, SpaceX devrait annoncer la date du lancement qui sera sans aucun doute retransmis sur Internet. Pour rappel, la Falcon Heavy n'aura aucune charge utile et ne fait partie d'aucune mission scientifique : pour simuler le poids, Elon Musk a décidé de sacrifier son propre modèle de Tesla Roadster 2018 qui partira vers l'espace en jouant Space Oddity de David Bowie.

© SpaceX L'entreprise spécialisée dans le voyage spatial fondée par Elon Musk, SpaceX, s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Après avoir révolutionné le monde des lancements avec sa fusée réutilisable Falcon 9, Space X s'apprête à inaugurer son lanceur lourd, le Falcon Heavy. Une étape nécessaire pour s'intéresser plus sérieusement à la conquête de Mars.



La Falcon Heavy : trois Falcon 9 reliées ensemble

Le lancement de la Falcon Heavy n'a pas encore de date précise mais ne devrait pas tarder : pour la première fois de son histoire, fin décembre 2017, la Falcon Heavy a été mise en position de lancement au Kennedy Space Center de la Nasa. La Falcon Heavy va utiliser la rampe LC-39A, la même que celle qui a permis le lancement de la fusée Saturn V sur la Lune et qui était également utilisée pour le lancement du Space Shuttle.



SpaceX en a profité pour réaliser quelques photos, comme à son habitude, ainsi qu'une vidéo avec un drone. Un test d'allumage a également été réalisé car la Falcon Heavy a une particularité : elle est en partie constituée de Falcon 9.



SpaceX n'a en effet pas développé un lanceur spécifique pour la Falcon Heavy : l'entreprise a tout simplement utilisé trois lanceurs Falcon 9, soit les lanceurs dont le premier étage est récupérable. Personne ne sait toutefois si SpaceX compte tenter la prouesse de récupérer les lanceurs du premier test en conditions réelles de la Falcon Heavy.



La prochaine étape, pour SpaceX, est le test d'allumage : la fusée ne sera pas lancée mais ce test permettra de vérifier que les 27 moteurs s'activent au bon moment. Une simulation du reste du voyage est également prévue.



Après ce test, s'il est réussi, SpaceX devrait annoncer la date du lancement qui sera sans aucun doute retransmis sur Internet. Pour rappel, la Falcon Heavy n'aura aucune charge utile et ne fait partie d'aucune mission scientifique : pour simuler le poids, Elon Musk a décidé de sacrifier son propre modèle de Tesla Roadster 2018 qui partira vers l'espace en jouant Space Oddity de David Bowie.