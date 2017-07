ORWL : le PC inviolable en photos

Un PC ultra-sécurisé impossible à forcer physiquement

ORWL a un nom qui est tout un programme : il est une référence à George Orwell à qui l'on doit le roman de science-fiction dystopique 1984 qui traite, justement, de la surveillance de masse. ORWL se veut une réponse à l'inquiétude ambiante concernant la sécurité des données personnelles.



Si ORWL ne garantit pas que le PC soit inviolable à distance, cela ne dépend pas de l'entreprise mais de la sécurité de l'OS qui y est installé. Design Shift a au moins imaginé un ordinateur qu'il est impossible de forcer physiquement grâce à un système de sécurité avancé.



Au niveau des caractéristiques techniques, ORWL propose 8 Go de mémoire LPDDR3, un processeur Intel Skylake Core m7, une puce graphique Intel HD Graphics et du Wi-Fi. Mais tous les éléments sont contenus dans une coque blindée où seuls les branchements, 2 USB 3.0 et 1 HDMI 4K, sortent. Le disque dur est disponible en 120 Go et 480 Go.



Ce qui va intéresser les acheteurs, c'est le circuit électrique gravé au laser qui parcourt la coque en résine protégeant les éléments. Dès lors qu'une tentative d'effraction est détectée, via le changement d'impédance qui s'ensuit, la clé de chiffrement maître est effacée, rendant inutilisables les données du disque dur SSD.



Pour l'accès à l'ordinateur, en outre, il faut utiliser une clé de sécurité sans contact utilisant le NFC et le Bluetooth Low Energy, en plus du mot de passe. Sans celle-ci, impossible d'accéder à l'ordinateur, y compris si elle se trouve trop loin de l'unité centrale : une trop grande distance entre les deux va bloquer l'accès aux interfaces de connexion. Et si l'ordinateur est déplacé, il s'éteint automatiquement.



Mais un tel niveau de sécurité a un prix : 1 699 dollars pour la version 120 Go et 2 399 dollars pour la version 480 Go. Il devrait être mis en vente à partir du mois d'août 2017 et les précommandes sont déjà ouvertes.



