MWC 2017 : Le Xperia XZ Premium en photos

Le Xperia XZ Premium : un smartphone résolument tourné photo et vidéo

Si les constructeurs tentent de faire de leur mieux pour proposer des smartphones de plus en plus puissants, Sony vise surtout les amateurs de photos et vidéos avec son nouveau smartphone haut de gamme. A commencer par l'écran : il s'agit d'un écran de 5,5 pouces, légèrement plus petit que ceux de ses concurrents. Mais il compense sa petite taille par une définition 4K. Cependant, l'écran est un LCD et non un OLED, comme le seront ceux de certains smartphones haut de gamme présentés en 2017.



Niveau processeur, un Snapdragon 835 accompagné d'un GPU Adreno 540 et 4 Go de RAM devraient offrir au Xperia XZ Premium toute la fluidité dont il aura besoin.



En ce qui concerne la vidéo, le Xperia XZ Premium propose une capture en slow-motion à 960 fps et 720px. Le tout par le biais de son capteur photo de 19 Mpx, un record. Sur le devant, pour les selfies, le Xperia XZ Premium propose un appareil photo avec capteur de 13 Mpx (optique de 22mm ouvrant à F/2.0).



Stabilisation du capteur, réduction du bruit ou encore capture prédictive finissent de faire de ce smartphone un appareil dédié aux images. Pour le stockage le Xperia XZ Premium propose 64 Go de mémoire interne. La mémoire peut être étendue jusqu'à 2 To grâce à une carte SD.



