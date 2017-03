MWC 2017 : immersion en plein coeur du salon

Barcelone est un lieu privilégié pour mesurer les grandes tendances économiques qui viennent bousculer la high-tech. Forte des talents, de la technologie et de l'innovation qui y résident, la ville accueille avec aisance le plus grand rassemblement international des technologies mobiles !

Nous y sommes ! Voici l'imposant stand de Qualcomm, avec ses 1744 m2, situé dans le hall 3.

Un salon dédié à la téléphonie mobile... sous toutes ses formes !Nous voici sur le stand Peugeot : 150 m2 conçus en collaboration avec Samsung Artik. Peugeot nous y expose son nouveau concept car : leavec la plateforme I.o.T Samsung Artik (développée par Samsung) qui permet de recueillir des informations sur l'utilisateur de la voiture via ses smartphones et montres connectées.

Intel aussi était présent !

Ford vient côtoyer Peugeot dans la série "constructeurs automobiles". La marque américaine a notamment présentée le "Ford Autodelivery Concept" !

Si LG a surtout profité du MWC pour annoncer le LG G6, le constructeur à également dévoilé les Watch Sport et Style !

Doté d'un processeur maison et de 4 Go de RAM, le P10 de Huawei faisait également partie des smartphones les plus attendus !