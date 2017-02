Meizu M5 : le smartphone 4G à moins de 200 euros en photos

L'un des derniers-nés sur ce marché qui devrait continuer de s'élargir, le Meizu M5, propose de bonnes prestations pour un prix défiant toute concurrence.



Le M5 : la 4G pour moins de 200 euros

La possibilité de se connecter en 4G est devenue un des paramètres majeurs dans le choix d'un smartphone : bien que toute la population française ne soit pas encore couverte par le très haut débit mobile, la 4G entre dans les mœurs et les Français en raffolent. Meizu semble l'avoir bien compris en proposant, avec le M5, son premier smartphone 4G.



Disponible depuis le 20 janvier 2017 en France, il affiche un prix extrêmement bas : 169 euros pour la version la moins riche en stockage, soit 16 Go. Une quantité de mémoire interne assez basse pour le marché mais que les acheteurs ont la possibilité d'étendre grâce à des cartes microSD pouvant aller jusqu'à 128 Go.



La version 32 Go de mémoire, le maximum proposé par le constructeur,



Le téléphone embarque 2 ou 3 Go de mémoire RAM selon les modèles et un processeur huit cœurs Mediatek MT6750. L'écran de 5,2 pouces dispose d'une définition de 1 280x720 px et le smartphone présente deux appareils photos : 13 Mpx à l'arrière et 5 Mpx en façade. Sans compter le lecteur d'empreintes.



Attention, toutefois : comme les autres appareils de la marque Meizu, le smartphone ne tourne pas sous Android mais sous une version maison de l'OS appelée FlyMe OS, un peu particulière et qu'il faut prendre en main.



