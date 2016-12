Les meilleurs jeux vidéo pour Noël

© DR BlazBlue : Central Fiction

Si les jeux de baston n'ont plus autant la cote qu'au temps des bornes d'arcade et des premières consoles, ils conservent tout de même un important noyau dur de fans. Si vous en faites partie, 2016 aura été une bonne année pour vous puisque qu'après Guilty Gear Xrd Revelator, King of Fighters XIV et Street Fighter V, c'est au tour de la saga BlazBlue de décliner sa recette à succès dans un nouvel épisode.



Quatrième jeu majeur de la série, Central Fiction se veut extrêmement technique et n'hésite pas à nous sortir un casting de folie, puisqu'on dénombre pas moins de trente trois personnages jouables, dont cinq sont totalement inédits. Ce nombre de combattants est d'autant plus impressionnant que chacun d'entre eux possède une capacité ultime unique et se joue différemment des autres. Il y a donc de quoi faire avant de pouvoir maîtriser toutes les techniques, si tant est que cela soit possible.



De la baston de haute volée

Et si jamais cette profusion de personnages ne vous suffisait pas, deux héros supplémentaires sont disponibles en tant que contenus téléchargeables (payants, hélas). La richesse est également de mise en ce qui concerne les modes de jeu puisque ce BlazBlue propose un didacticiel, un mode d'entraînement, une campagne solo scénarisée et différents modes contre l'intelligence artificielle (parmi lesquels les classiques Score Attack et Unlimited Mars, ou encore le nouveau Speed Star Mode).



© DR Call of Duty : Infinite Warfare

Blockbuster parmi les blockbusters, Call of Duty s'est imposé en treize ans et treize épisodes majeurs comme une référence de fait en matière de jeux de tir. Les ventes cumulées s'élèvent à plusieurs centaines de millions d'exemplaires, et chaque nouvel épisode a pour mission de faire perdurer un peu plus ce succès insolent. Cette année, c'est l'opus Infinite Warfare qui relève le défi, avec un contexte futuriste qui flirte même carrément avec la science fiction.



Le scénario oppose deux armées situées sur deux planètes différentes (la Terre et Mars), ce qui a une incidence non négligeable sur le gameplay, puisqu'en sus des missions FPS classiques, les développeurs proposent également des missions secondaires audacieuses, faites de combats spatiaux et d'affrontements en gravité zéro.



Le roi des FPS s'offre une virée dans l'espace

Comme toujours avec Call of Duty, explosions à foison et mise en scène cinématographique assurent définitivement le spectacle en solo, tandis que le mode multijoueurs garantit une durée de vie "infinie", limitée uniquement par l'éventuelle lassitude du joueur. Avec douze cartes et une quinzaine de modes de jeu différents, il y a de quoi combattre pendant des dizaines et des dizaines d'heures. Infinite Warfare perpétue également la tradition du mode Zombies, apparu pour la première fois dans l'épisode World at War en 2008.



Depuis, ce mode coopératif où les joueurs affrontent des vagues de morts-vivants n'a cessé de prendre de l'ampleur. Ici, il s'intitule Zombies in Spaceland, prend place dans un parc d'attraction bourré de surprises, et se permet même de faire apparaître David Hasselhoff en guest star.



© DR Civilization VI

De l'eau a coulé depuis 1991, année de sortie du premier épisode de Civilization sous DOS. Au fil des versions, le jeu s'est amélioré graphiquement et a régulièrement procédé à quelques ajustements de gameplay, sans jamais toutefois changer le concept initial.



Vingt-cinq ans après ses débuts, Civilization poursuit sur cette lancée avec un sixième épisode qui modifie quelques principes (les habitués remarqueront par exemple que les villes occupent désormais plusieurs cases et non une seule) mais conserve intacte l'idée originale particulièrement ambitieuse : faire progresser sa civilisation de l'an 4000 avant Jésus-Christ à l'an 2050.



La conquête du monde à portée de main

Vous commencerez donc votre partie à la tête d'une tribu de sauvages et, si tout se passe bien, la terminerez en dominant le monde et en lançant une véritable conquête spatiale. Entre-temps, vous aurez découvert d'innombrables technologies, allant de la roue aux nanotechnologies, en passant par la poterie, la navigation, le travail du bronze, la cartographie, l'éducation, l'économie, l'astronomie, les satellites, la robotique ou encore la fusion nucléaire.



Le jeu se déroule au tour par tour et demande de prendre systématiquement des décisions éclairées, que ce soit en termes de conquête militaire, de constructions de bâtiments, de recherche scientifique ou de gestion des ressources. D'ailleurs, différents types de victoire sont disponibles (victoire militaire, scientifique, culturelle, religieuse ou au score), confirmant ainsi l'orientation multipolaire de l'aventure, qui vous laisse libre de vous développer comme bon vous semble et d'imposer vos vues au monde entier. Pour ce faire, vous incarnerez un dirigeant charismatique qui prendra des traits différents selon la civilisation retenue en début de partie parmi la vingtaine proposée.



Ainsi, Cléopâtre pour l'Egypte, Catherine de Médicis pour la France, Mahatma Gandhi pour l'Inde ou encore Pierre Ier le Grand pour la Russie n'attendent plus que vous pour partir à la conquête du monde.





© DR Dead Rising 4

Si l'on vous parle de zombies et d'un grand brun muni d'une batte de baseball entourée de fil barbelé, l'image de Negan de The Walking Dead devrait normalement venir instantanément à votre esprit. Le premier épisode de la septième saison a beaucoup fait parler de lui le mois dernier, du fait de sa violence insoutenable.



Pourtant, c'est à Frank West que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Sa posture sur la jaquette du jeu et son arme clairement inspirée de la fameuse "Lucille" pourraient passer pour du plagiat, mais ce serait oublier la nature loufoque de la saga Dead Rising qui, dans ce cas précis, nous rend plutôt enclins à évoquer un hommage ou un clin d'œil. Il faut dire que, à l'image des volets précédents, Dead Rising 4 ne se prend pas au sérieux.



Zombies et délires à volonté

Certes, la violence répond forcément à l'appel quand on est amené à trucider des zombies par milliers. Mais la possibilité de le faire avec des armes improbables et dans des tenues totalement décalées apporte une sacrée dose de second degré. Ainsi, vous pourrez combattre à l'aide d'une hache électrique, d'une arbalète à feux d'artifice ou encore d'une épée de glace. Le tout revêtu d'une armure mécanique de type exosquelette, d'un costume de cowboy, d'un habit de père Noël, d'une tenue de catcheur, d'un masque de dinosaure cracheur de feu ou d'un simple peignoir de bain. Les véhicules ne sont pas en reste, puisque l'occasion vous sera donnée de bricoler et de conduire des engins totalement fantaisistes.



© DR Dishonored 2

Fin 2012, Dishonored créait la surprise et remportait un immense succès, mérité, aussi bien auprès des critiques que des joueurs. Particulièrement attendue, sa suite est enfin disponible et reprend tous les points forts de l'original. Attendez-vous notamment à écarquiller régulièrement les yeux devant une sublime direction artistique qui ne manque vraiment pas de personnalité, et à disposer de pouvoirs encore plus nombreux que dans le premier épisode. Car vous pourrez non seulement incarner une nouvelle fois Corvo, mais également sa fille, Emily.



En effet, les événements de Dishonored 2 se déroulent quinze ans après ceux du premier épisode et la petite fille a donc bien grandi. Devenue adulte, et aussi douée que son père, elle peut désormais se transformer en une inquiétante forme ombreuse, quasiment invisible pour les ennemis. Ou, plus intéressant encore, utiliser le pouvoir de Domino afin de lier le destin de plusieurs adversaires. Tuez ou assommez-en un, et tous les autres subiront aussitôt le même sort ! Les différents pouvoirs peuvent être améliorés au fil de l'aventure et, surtout, combinés entre eux afin de créer des stratégies originales.



Action, infiltration et direction artistique au top !

La liberté d'un gameplay orienté action ou infiltration est également laissée au joueur, à tel point qu'il est possible de terminer le jeu sans jamais tuer une seule personne ! Le level design brillant participe lui aussi à la multiplicité des chemins, au sens propre comme au figuré, ce qui assure d'une grande rejouabilité. Avec en point d'orgue une mission déjà culte, qui vous donnera l'occasion d'évoluer dans un manoir entièrement mécanisé. Pièces mouvantes, escaliers qui sortent des murs, parois qui se transforment en planchers et autres tours d'ingénierie confirment le talent des développeurs d'Arkane Studios.



© DR Eagle Flight

Comme prévu, l'année 2016 aura été celle de l'avènement de la réalité virtuelle. Si les accessoires nécessaires sont encore chers, ils ont le mérite d'exister, d'être largement disponibles, de fonctionner correctement et de se faire concurrence (ce qui devrait assez rapidement mener à une baisse des prix). Mais le plus important reste que les éditeurs jouent le jeu, le catalogue de titres créés pour la réalité virtuelle n'étant pas du tout famélique.



Parmi les créations les plus intéressantes figure Eagle Flight, développé par Ubisoft et disponible sur PC comme sur PS4, pour peu qu'on dispose d'un HTC Vive, d'un Oculus Rift, ou du PlayStation VR. L'idée de base est aussi simple qu'efficace : nous mettre dans la peau d'un aigle qui survole librement la ville de Paris. Du moins une version légèrement futuriste de notre capitale, vidée de tout être humain. La nature y a définitivement repris ses droits, les bâtiments et monuments les plus iconiques sont joliment cernés par la végétation, et des animaux sauvages parcourent les rues de la ville en toute liberté.



Quand la réalité virtuelle nous transforme en aigles

Le jeu dispose d'un mode vol libre qui permet de planer au dessus de la tour Eiffel ou de la cathédrale Notre-Dame et d'admirer les troupeaux de girafes et autres regroupements de biches. Le voyage est d'autant plus agréable et accessible à tous qu'il suffit de bouger la tête pour changer la direction du vol.



Mais Ubisoft n'a pas oublié les plus gamers d'entre nous. Ainsi, une campagne solo remplie de défis nous demande de slalomer dans les couloirs du métro, de passer à travers des anneaux ou encore de combattre des rapaces ennemis. Un mode multi où deux équipes de trois joueurs se disputent un pauvre lapin est également disponible. Si vous avez la chance de posséder un casque de réalité virtuelle et avez toujours rêvé de voler, Eagle Flight risque bien de vous enthousiasmer.

© DR Farming Simulator 17

La présence de Farming Simulator dans ce dossier peut surprendre, du fait d'une thématique agricole qui détone dans la production vidéoludique mondiale. Et pourtant, il s'agit réellement d'un incontournable, qui possède un public fidèle et nombreux. La version 2013 s'est par exemple vendue à plus de deux millions et demi d'exemplaires. Lors de sa sortie, la version 2015 a fait jeu égal dans les classements des meilleurs ventes avec des mastodontes tels que Fifa, Call of Duty, Les Sims ou World of Warcraft.



Quant à Farming Simulator 17, qui vient tout juste de sortir, les statistiques Steam lui accordent déjà quasiment deux fois plus de joueurs actifs que Call of Duty Infinite Warfare. Et ce n'est pas seulement un signe de lassitude de la part des joueurs pour le titre d'Activision. La communauté dévouée à Farming Simulator est réellement importante, comme le prouve la disponibilité de centaines de mods et même de serveurs privés.



Un jeu de gestion "des paysans"

Tout cela est au service d'une seule cause : le développement et la rentabilité de votre exploitation agricole. Mais pour atteindre cet objectif, il va vous falloir mettre la main à la pâte. Même s'il est possible d'embaucher des ouvriers pour vous aider dans la plupart des tâches, vous allez devoir planter des graines, labourer des champs, récolter différents types de cultures ou encore fabriquer des balles de foin. Heureusement, tout cela n'est pas réalisé à la main, mais aux commandes de tracteurs et autres machines agricoles très perfectionnées.



© DR Final Fantasy XV

Attendu comme le messie par tous les joueurs console depuis 2006, date à laquelle il portait encore le nom de Final Fantasy Versus XIII, Final Fantasy XV voit enfin le jour en cette fin d'année 2016 après un développement manifestement très chaotique.



La sortie de FF15 est donc un enjeu majeur pour l'éditeur Square Enix, attendu au tournant par des hordes de fans, prêts à littéralement adorer le jeu comme à le crucifier. Impossible de nier l'importance majeure dans le paysage vidéoludique mondial de la saga Final Fantasy, débutée en 1987 et devenue définitivement culte lors de son passage à la 3D en 1997 à l'occasion du septième épisode. Le quinzième sera quant à lui celui du passage au monde ouvert.



L'arlésienne FF15 enfin disponible

Alors que Final Fantasy XIII s'était fait reprocher son aspect "grand couloir", Final Fantasy XV prend le contre-pied de cette tendance, en laissant la liberté au joueur de se déplacer où bon lui semble et en multipliant les quêtes secondaires. Les développeurs ont manifestement tiré quelques enseignements des épisodes XI et XIV, massivement multijoueurs et donc ouverts par nature. Cette fois, ce sera en solo qu'on traversera les vastes décors du jeu, où de nombreux éléments fantastiques et de vie moderne cohabitent avec succès. Si les combats à l'épée, les sorts dévastateurs, les monstres gigantesques et les courses à dos de Chocobos répondent toujours à l'appel, l'aventure débute tout de même au volant d'une décapotable de luxe tandis que Noctis, le personnage principal, dispose d'un téléphone portable.



© DR Gears of Wars 4

L'achèvement de la première trilogie Gears of War en 2011 n'était pas synonyme de conclusion pour la série dans son ensemble, comme le prouve la sortie récente de Gears of War 4. Vingt-cinq ans après les événements du troisième épisode, Marcus Fenix passe le relais à James Dominic Fenix, son fils. Accompagné de deux autres mercenaires de sa génération, il va devoir faire face aux Vermines, qui sont en quelque sorte une évolution des Locustes qu'on croyait définitivement anéantis. Son tour est donc venu de décimer des ennemis à la chaîne, parfois littéralement puisque le célèbre fusil-tronçonneuse fait toujours partie de l'arsenal.



Plus généralement, ce quatrième épisode ne prétend d'ailleurs pas révolutionner la saga. Vue à la troisième personne, déplacements de couverture en couverture, ambiance virile, gros flingues et grosses amures, séquences gore à foison, vagues interminables d'ennemis, modes multijoueurs efficaces... Les fans ne seront pas du tout dépaysés. Pas surpris non plus, mais il était important pour le nouveau studio en charge du développement de remettre la série sur ses rails, après Gears of War : Judgment, développé par People can fly. Ce spin-off assez décevant a pu laisser penser que personne ne réussirait jamais à faire aussi bien qu'Epic Games.



Le retour du titre phare de Microsoft

Mais The Coalition, studio à l'œuvre sur Gears of War 4, nous prouve le contraire. Sur Xbox One comme sur Windows 10, la maîtrise de l'Unreal Engine 4 se fait sentir, tandis que certains passages particulièrement explosifs trahissent également un sacré sens de la mise en scène. La plupart des joueurs et des critiques s'accordent tout de même pour dire que la qualité générale se montre assez inégale, certains niveaux étant beaucoup plus ternes (sur le fond comme sur la forme) que d'autres.



© DR Hitman : The complete first season

Pour le meilleur comme pour le pire, mais surtout pour le meilleur, la saga Hitman est passée au format épisodique. Un concept qui colle parfaitement bien au gameplay très « bac à sable » du jeu, qui ne s'apprécie réellement qu'en parcourant de nombreuses fois la même mission, afin de dénicher toutes les opportunités d'assassinat, tous les événements temporels et tous les chemins possibles.



De plus, Hitman est quasiment devenu un « logiciel en tant que service » puisque la composante en ligne donne accès, entre autres choses, à des cibles fugitives uniques. Celles-ci ne restent qu'un certain temps dans leur map (généralement un ou deux jours) et on ne peut tenter de les assassiner qu'une seule fois, la réussite ou l'échec du contrat étant alors gravé dans le marbre.



La saga Hitman revient à son meilleur niveau

Mais on le sait, certains joueurs restent réticents à l'idée d'acheter un jeu mission par mission, ou de faire une confiance aveugle à l'éditeur en lui avançant de l'argent. Qu'ils se rassurent, car l'arrivée du dernier épisode de la saison, qui porte le nom d'Hokkaido et se déroule au Japon, va de pair avec la disponibilité de la version complète du jeu. Hitman : The complete first season, ainsi nommé puisque les développeurs travaillent actuellement sur un tout nouveau set de missions, est d'ores et déjà disponible en version dématérialisée. Les versions disques seront quant à elles distribuées en magasin à partir de janvier 2017.



© DR Pokémon Soleil et Lune

On ne compte plus les versions de Pokémon, surtout que le jeu se décline en plusieurs variantes à chaque génération. Mais celle de cette fin d'année, la septième en vingt ans, a la particularité de sortir après le phénomène Pokémon Go, ce qui pourrait bien porter les regards vers elle un peu plus que d'habitude.



Il s'agit tout de même d'un jeu classique, qui sort sur 3DS et non sur téléphone portable, qui reprend tous les codes habituels de la série et qui se décline en version Soleil et Lune. L'action se déroule cette fois sur Alola, une région inspirée d'Hawaï et composée de cinq îles. On y trouve des Pokémon originaires de l'archipel (et donc inédits) mais également des créatures arrivées plus récemment (donc reprises des précédents épisodes, car que serait un Pokémon sans Pikachu ?). Naturellement, certains Pokémon Soleil ne sont pas disponibles dans Lune, et réciproquement.



Après Pokémon Go, les "vrais jeux" reviennent

De plus, les fuseaux horaires entre les deux cartouches sont différents. Celui de Pokémon Soleil est calé sur l'horloge de la 3DS, tandis que Pokémon Lune est décalé de douze heures. Autre nouveauté : la présence de Poké Montures (terrestres, volantes, maritimes), qu'on ne capture pas pour les faire combattre, mais qu'on peut appeler à tout moment pour atteindre des endroits autrement inaccessibles. Le Pokédex devient quant à lui le Motisma-Dex, ainsi nommé car habité par Motisma, un Pokémon capable de prendre possession de divers appareils électriques. Les combats évoluent également puisqu'en plus des affrontements à un-contre-un ou deux-contre-deux, on peut désormais participer à des Batailles Royales à quatre, mais en mode chacun pour soi.



Et de manière plus générale, les joueurs pourront de temps à autre déclencher leur capacité Z, une attaque surpuissante qui ne peut être utilisée qu'une fois par combat. Pas mal de nouveautés sont donc au programme de cette septième génération de Pokémon !



© DR Robinson : The Journey

Si beaucoup de jeux en réalité virtuelle se cantonnent d'être plus ou moins des démos techniques, Robinson : The Journey se rapproche quant à lui d'un jeu classique. Il propose une durée de vie très honnête d'environ huit heures, ainsi qu'un véritable gameplay.



Il faut dire que le studio de développement à l'œuvre n'est autre que Crytek, connu notamment pour le premier Far Cry et la série Crysis. Cette fois, nos amis teutons s'intéressent aux dinosaures et nous proposent un voyage sur une planète fantastique où ces fabuleuses bestioles pullulent toujours. Accompagné d'un guide robotique aussi sympathique que sphérique (on sent que Portal 2 est passé par là...), le jeune héros du jeu va devoir explorer la nature sauvage et résoudre différentes énigmes.



Jurassic Park pour de vrai, ou presque

Pour l'aider et l'accompagner dans cette tâche, il peut compter sur Laika, un bébé tyrannosaure adopté en début d'aventure et qui le suit fidèlement. Mais réalité virtuelle oblige, ce sont surtout les dinosaures les plus grands qu'on prend plaisir à observer, lors de balades qui rappellent forcément celles du film Jurassic Park. Ces moments se méritent, puisqu'il faut régulièrement escalader des parois abruptes, comme dans The Climb (lui aussi destiné à la réalité virtuelle, et lui aussi développé par Crytek).



© DR Shadow Warrior 2

Emule asiatique de Duke Nukem apparu pour la première fois en 1997, Lo-Wang a connu une seconde jeunesse en 2013 avec le reboot de Shadow Warrior, conçu par les Polonais de Flying Wild Hog, déjà auteurs du sous-estimé Hard Reset.



Le nouvel épisode disponible en cette fin d'année poursuit incontestablement sur la lancée de son prédécesseur en matière de boucherie-charcuterie. Si les armes sont extrêmement nombreuses, la plus emblématique d'entre toutes reste incontestablement le katana, grâce auquel on peut découper précisément chaque ennemi. Les effets gore sont sublimés par une technique et une direction artistique sans faille, tandis que le gameplay est encore plus nerveux qu'auparavant grâce à l'arrivée d'un double saut et d'une ruée (un « dash » diront les anglophones).



Le FPS qui tranche dans le vif

L'action étant déjà particulièrement frénétique à la base, Shadow Warrior 2 frôle par moments la surexcitation. Heureusement, les développeurs ont prévu des moments de calme en ouvrant le terrain de jeu et en adoptant quelques mécaniques typiques des jeux de rôle. Zone centrale, quêtes annexes, points de compétence à débloquer, artisanat et même, système de gemmes à insérer dans les armes (coucou Diablo !) répondent ainsi à l'appel. Malgré ces évolutions, le jeu ne perd jamais son identité.



Ainsi, Lo-Wang continue de ponctuer l'action de remarques humoristiques bienvenues, qui introduisent une bonne dose de second degré dans le véritable déferlement de violence que constitue chaque combat. Cerises ensanglantées sur le gâteau, le scénario est loin d'être bâclé, un mode multijoueurs en coopération fait son apparition et le prix de vente du jeu est très raisonnable, alors même que sa qualité générale vaut bien celle de la plupart des AAA.



A moins d'être particulièrement allergique aux FPS, à la violence, et à l'humour, il n'y a donc aucune raison de passer à côté de cette nouvelle tranche de vie de Lo-Wang.

© DR Les Sims 4 : Vie Citadine

Voilà un jeu qui n'est pas destiné à tout le monde, puisqu'il faut impérativement déjà posséder les Sims 4 pour pouvoir en profiter. Et accepter le fait qu'Electronic Arts vende ses extensions à un prix tellement élevé qu'il dépasse celui de certains jeux complets...



Ces petites mises en garde étant faites, Les Sims 4 : Vie Citadine reste tout de même un des gros morceaux de cette fin d'année, du fait de la popularité extrême de la série, et peut par exemple constituer un bon cadeau de Noël pour petite sœur en manque de nouvelle sensations simesques (et non simiesques). Surtout si elle rêve d'habiter dans une ville aussi moderne et branchée que San Myshuno, qui comporte quatre quartiers distincts. L'un d'eux, le « Marché aux épices », regroupe des appartements modestes comme chics, ainsi que des échoppes de nourriture variées. Le « Quartier des Arts » accueille des artistes de rue (musiciens, peintres, statues humaines...), une galerie d'art et des appartements accessibles à tous. Le « Quartier de la Mode » est le plus festif de tous, et on s'y rendra notamment pour chanter dans les bars karaoké.



Pour les amateurs des Sims et de vie urbaine

Mais le top du top reste d'habiter dans le « Quartier Chic ». Construit en hauteur, il est essentiellement constitué d'appartements de luxe, vastes, et parfois munis de terrasses avec jacuzzi. De plus, certains de ces quartiers abritent des festivals, qui fournissent différentes occupations pour les Sims. Feux d'artifice, compétitions de sketchs, achats de légumes et d'épices, marché aux puces, demandes en mariage, tours de fusée et autres concours divers et variés sont quelques exemples des activités disponibles.



© DR Steep

Avec Steep, Ubisoft entend redonner ses lettres de noblesse au genre des sports extrêmes, légèrement tombé en désuétude ces dernières années. Pour cela, ils ont décidé de créer un monde ouvert constitué entre autres de répliques du Mont Blanc ou du Cervin. Une caractéristique guère étonnante quand on sait que le studio à l'œuvre n'est autre que Ubisoft Annecy.



Véritables amateurs de glisse, les développeurs nous proposent quatre disciplines : le ski, le snowbard, le vol en wingsuit et le parapente. Le joueur peut zapper à sa guise entre chaque type de gameplay, en fonction tout de même de la géographie des lieux. L'exploration est quant à elle récompensée par le déblocage de zones de largage, qui permettent de voyager rapidement d'un point à un autre.



Pour profiter des sports d'hiver en restant au chaud

De nombreux défis sont disponibles, mais il est également possible de créer les siens, puis de les partager avec les autres joueurs. En effet, même s'il sera possible d'interdire l'accès à sa partie à d'autres participants, Steep exige une connexion à Internet et mise avant tout sur l'aspect communautaire. Voler en wingsuit et frôler un skieur tandis qu'un parapente s'élève dans les cieux non loin de là devrait effectivement être plus intéressant que de se retrouver seul au milieu d'un désert de neige.



Pour autant la dernière création d'Ubisoft n'a rien d'un jeu massivement multijoueurs puisque seulement quatre joueurs peuvent se trouver en même temps dans une zone donnée. Voilà qui devrait assurer une ambiance relativement zen, portée d'ailleurs par une musique dynamique assez planante, et des panoramas toujours impressionnants. En misant sur un jeu de glisse, Ubisoft prend un risque et sort de sa zone de confort mais, en contrepartie, l'éditeur est assuré de n'avoir quasiment aucune concurrence sur ce créneau.



© DR Titanfall 2

Plaisant mais imparfait, Titanfall tenait plus du brouillon prometteur que du chef d'œuvre. Sa suite corrige intelligemment le tir et comble toutes les lacunes du premier épisode. Ainsi, les développeurs n'ont pas oublié cette fois d'inclure une véritable campagne solo dans leur jeu.



On y retrouve la dualité homme/titan qui fait la particularité de ce FPS. C'est-à-dire qu'on alterne très régulièrement entre les phases à pied et celles aux commandes de notre robot géant. Toutefois, parler de phase à pied tient de l'euphémisme tellement la mobilité est au centre du gameplay. Double saut, possibilité de courir sur les murs et verticalité des décors imposent un rythme dynamique à souhait. A l'inverse, embarquer dans un titan nous rend un poil plus pataud (les robots conservant tout de même une bonne dose d'agilité) mais décuple évidemment notre puissance de feu.



Ce concept bipolaire est encore plus savoureux dans les différents modes multijoueurs disponibles. Associé à la grande liberté laissée en matière de déplacements, le caractère imprévisible des adversaires humains donne régulièrement lieu à de savoureux retournements de situation. D'autant plus que certains modes enrichissent l'action en faisant intervenir également des bots dans l'équation. Pour couronner le tout, la présence de six types de titans aux capacités différentes et la possibilité de débloquer des compétences nombreuses et variées enrichissent encore plus le gameplay.



Bien plus complet que son prédécesseur

© DR Watch_Dogs 2

Si le premier Watch_Dogs avait déçu en raison de graphismes bien inférieurs à ce qui était prévu au départ, il a tout de même posé les bases d'un open world original, où le hacking tient le rôle principal.



Pour ce nouvel épisode, Aiden Pearce cède la place à Marcus. Plus jeune et plus activiste, le nouveau héros fait partie d'un collectif de hackers qui cherchent à renverser l'ordre établi. Et tous les moyens sont bons pour cela, armes à feu, caméras de surveillance, téléphones portables et dispositifs de piratage en tête. Tout cela étant déjà présent dans le premier épisode, les développeurs ont bien entendu ajouté quelques nouveautés. Ainsi, Marcus dispose par défaut d'une arme faite d'une boule de billard attachée à une corde. Cet outil a l'avantage d'être non létal et donc parfait pour ceux qui souhaitent privilégier l'infiltration sur l'action.



Une licence qui tient hacker à Ubisoft

Le Jumper est quant à lui un petit véhicule radio commandé, capable de passer dans certains conduits d'aération. Muni d'un bras télescopique, il peut même interagir physiquement avec les décors, par exemple pour ramener un objet. Une capacité que ne possède pas le drone volant, mais ce dernier est évidemment imbattable pour repérer les lieux et pirater certains dispositifs en toute discrétion.



Au delà des aspects de gameplay, l'ambiance générale du jeu a également beaucoup évoluée depuis le premier épisode. Chicago cède la place San Francisco, une ville bien plus jeune et colorée. Des caractéristiques qui s'appliquent parfaitement à la bande de Marcus, qui comporte entre autres une graffeuse-DJ ainsi qu'un punk équipé de lunettes qui diffusent des smileys et d'un modificateur de voix. Marcus lui-même a toute la panoplie du "djeunz" : casquette, baskets et écouteurs vissés en permanence sur les oreilles.



