Les meilleurs cadeaux geek pour Noël

Raspberry Pi troisième génération est arrivé en cours d'année. Le fameux ordinateur miniature dispose désormais d'un processeur 64 bits, ainsi que d'un contrôleur Wi-Fi et Bluetooth basse consommation.



Il s'appuie sur un chipset BCM2837 fourni par Broadcom, un processeur tout-en-un disposant de quatre coeurs ARM A53 cadencés à 1,2 GHz et compatibles 64 bits. Une évolution 64 bits de l'actuel BCM2836 qui équipe le Pi 2, en somme.



Autre détail d'importance : une alimentation électrique revue à la hausse, avec un chargeur recommandé délivrant 2,5 ampères. Le nouveau venu doit être en mesure d'alimenter correctement via USB un périphérique tiers, un point sur lequel pèche l'actuel Pi 2.



Plus rapide, mieux équipé, et toujours à petit prix

Pour la partie sans fil du Pi 3, la fondation a fait le choix du chipset Broadcom BCM43143, qui équipe déjà l'adaptateur USB Wi-Fi officiel de la famille « Raspberry ». La prise en charge du Wi-Fi s'effectue sans douleur sur les distributions les plus courantes.



Real FX, c'est un mélange de ces circuits d'antan et des jeux vidéo de voitures. Les deux bolides livrés évoluent sur une piste constituée de panneaux flexibles, avec lesquels on peut composer 40 configurations différentes de circuits. Point de rail ici, les deux bolides (vitesse équivalente à 290 km/h à l'échelle du jeu) sont guidés par des capteurs qui scannent la piste 200 fois par seconde.



Comme un jeu vidéo de voiture mais en vrai

Le tout se pilote avec des manettes qui ne servent pas qu'à accélérer et faire tourner les véhicules, mais incarnent également l'intelligence artificielle du jeu. Oui, les manettes parlent (une prise casque est prévue au cas où) et gère des modes de course dignes des meilleurs jeux vidéo de voitures : mode championnat ou entrainement, dangers aléatoires, voiture pilote, paramétrage du nombre de tours, informations sur les chronomètres, etc. Une toute autre expérience ! Seul bémol : il faudra un père Noël généreux puisque le RealFX coûte une centaine d'euros. Mais c'est un cadeau qui plaira aux enfants comme aux parents.

Meccanoid G15, issu de la gamme Meccano Tech, est un robot humanoïde à construire, entièrement programmable. Capable de réagir à la voix grâce à son module de reconnaissance vocale, il comprend 40 commandes, et tente d'y répondre.



Se présenter, raconter des blagues ou des anecdotes sont également dans ses cordes, grâce à ses 1 000 phrases préprogrammées.



Une seule limite : votre imagination !

Le Meccanoid G15 sait aussi danser, marcher et il est même capable d'apprendre vos mouvements grâce à sa caméra. Vous pouvez le diriger via sa connexion Bluetooth et une application dédiée, disponible sous iOS et Android.



Withings Steel HR est une montre analogique disposant d'une autonomie annoncée de 25 jours. Le constructeur français, racheté par Nokia, explique cette autonomie en rappelant que sa montre ne mesure pas constamment le rythme cardiaque, mais se contente de le faire toutes les 5 minutes, pour donner une courbe de tendances.



Un indicateur de santé, mais pas seulement

L'écran situé en haut du cadran donne des informations de santé, dont le rythme cardiaque, le nombre de pas effectués dans la journée, mais également les notifications du smartphone, comme les appels reçus, par exemple. Pour avoir autre chose que des informations condensées, il faut se rendre sur l'application iOS ou Android de Withings, qui a bénéficié d'une mise à jour pour intégrer les nouveautés de la montre.



Fitbit Alta s'inscrit dans la veine du « sportif soucieux des apparences » de la montre Blaze du constructeur. Fitbit a en effet compris que des produits à la fois destinés au sport, mais aussi à être portés toute la journée, devaient adopter une apparence plus « passe-partout », voire chic et en tout cas personnalisable. L'Alta est ainsi conçu.



Ce produit repose sur un module central de petites dimensions et des bracelets amovibles. Le corps est un bloc d'aluminium, monté d'un écran OLED monochrome. Le bracelet se révèle particulièrement discret et agréable à porter, notamment la nuit.



Une valeur sûre dans le milieu des bracelets connectés

L'Alta n'est pas étanche (il résiste aux éclaboussures et à la transpiration), il ne mesure pas non plus le rythme cardiaque. Mais il fait à peu près tout le reste : comptage des pas, estimation de la distance et des calories brûlées, reconnaissance automatique des activités sportives, analyse du sommeil, réveil discret par vibrations avec rappel, mais encore relais des notifications (appels, SMS, calendrier). Les rapports se révèlent précis, en tout cas en phase avec ceux de trackers plus évolués, et les cinq jours d'autonomie placent l'Alta dans la bonne moyenne.



C'est aussi l'application qui fait la différence et le poids de l'expérience. Ajustement du mode de synchronisation (ponctuelle, continue, toujours connectée, cryptée), choix des applications (parmi celles installées pour les SMS, les appels et le calendrier), possibilité d'ajouter un widget de notifications, prise en compte du poignet et de la dominance (droitier ou gaucher) dans l'affinage de l'algorithme, présentation des activités par heure, objectifs de sommeil, etc. Si on veut pousser le coaching, on peut aussi surveiller son poids, entamer un programme alimentaire et comptabiliser la qualité d'eau bue. Bref, l'Alta incarne la valeur sûre dans le milieu très peuplé des bracelets connectés !



A300 une montre séduisante, principalement parce qu'elle est simple et efficace. Dédiée au sport et connectée à la fois, la A300 trouve un bon équilibre : elle respecte ses classiques de montre (ergonomie à boutons, bonne autonomie, lisibilité, confort) tout en ouvrant des perspectives supplémentaires (mesures cardiaques, suivi d'activité, centralisation, synchronisation et interprétation des données, définition d'objectifs d'entraînement...). Les mesures cardiaques semblent précises, en tous cas réactives. On a une montre au poignet, pas un mini smartphone.



Pour les sportifs qui veulent rester connectés

La fonction Energy Point donne du sens à la pratique sportive, notamment quand on s'y astreint en amateur à des fins « hygiéniques » plus que par plaisir. Le côté coach, même virtuel, motive à améliorer sa pratique, chiffres à l'appui, et apporte une certaine satisfaction. La qualité des interfaces web et applicatives n'y est pas pour rien. En outre, le réveil par vibrations, réglable très facilement depuis la montre, est appréciable (si tant est qu'on supporte de dormir avec cette grosse montre). Et bien sûr, la A300 n'a pas besoin du smartphone pour fonctionner, il lui est juste utile pour la consultation des données enregistrées, via une synchronisation manuelle de temps en temps.



Ajoutons enfin que Polar prévoit des ajouts de fonctionnalités, comme les notifications ou la mesure de la vitesse, via des mises à jour de firmware.



Bebop 2 cultive pourtant sa différence à l'intérieur. Au programme, une autonomie de 25 minutes contre 11 auparavant, grâce à une grosse batterie de 2 700 mAh, un mode fisheye amélioré, ou encore, des hélices plus larges. Le Bebop 2 peut aller jusqu'à 60 km/h en horizontal, pousse jusqu'à 21 km/h en vertical, et atteint la vitesse de pointe en 14 secondes. Il peut également monter à 100 mètres d'altitude en moins de 20 secondes.



Il conserve le capteur de 14 mégapixels de l'ancien modèle, et la réalisation de vidéos en 1080p. Toujours basé sur Linux, le système gère différents capteurs, du baromètre au gyroscope trois axes, en passant par l'accéléromètre, le magnétomètre et les capteurs à ultrason et de pression. L'ensemble est conçu pour faciliter le contrôle du drone, lui assurer une stabilité en vol la plus performante possible, et limiter au maximum les risques de chute et d'accidents. Un GPS est également présent pour géolocaliser le drone et optimiser sa stabilité en vol stationnaire.



Un drone rapide plutôt simple à prendre en main

Force est de constater que le Bebop 2 se prend en main facilement, aussi bien à la tablette qu'au Skycontroller - même si l'avantage va à ce dernier. C'est d'ailleurs essentiel, compte tenu de la vitesse que le drone peut atteindre : mieux vaut ne pas en perdre le contrôle ! La qualité d'image, en particulier en vidéo, est clairement l'un des points forts de l'appareil. C'était déjà le cas avec le modèle précédent, mais malgré les embardées perpétuelles et les conditions climatiques, sa capacité à stabiliser l'image en fait un modèle accessible pour réaliser de belles prises de vue en vidéo.



Hubsan X4 H107C+ est un mini-quadricoptère aux faux airs de DJI Phantom et dont le principal atout est de permettre l'initiation du pilotage assisté à moindres frais.



Doté d'une coque plutôt solide et bien finie, ce drone se manœuvre via une manette disposant de deux joysticks et d'un écran de contrôle et répond tout en douceur aux commandes envoyées, à moins de passer en mode expert pour plus de nervosité.



Des performances vidéos satisfaisantes en 720p

Le Hubsan X4 H107C+ intègre une caméra capable de filmer en 720p (à 30 fps) et de prendre des captures en 1 600 par 1 200 pixels. Et si d'autres drones (plus onéreux) sont bien meilleurs en la matière, les vidéos produites par ce modèle sont tout à fait satisfaisantes, notamment grâce à une stabilisation de qualité.



Mavic Pro est, comme son nom l'indique, destiné à un public plus éclairé, bien qu'il puisse également convenir au grand public.



Tout comme le GoPro Karma, le DJI Mavic Pro est assez petit pour loger dans un sac à dos (qui n'est malheureusement pas fourni de série).



Un drone qui peut vous suivre partout

Il est lui aussi facile à manœuvrer grâce à une vaste panoplie de capteurs (GPS et assimilés, ultrasons...) qui lui permettent de voler de manière autonome. Grâce à la technologie FlightAutonomy, il peut suivre automatiquement son sujet, de face, de dos, de profil ou en cercle, en évitant automatiquement les obstacles et en conservant une altitude stable. On peut même faire un selfie par reconnaissance des gestes, en formant un cadre avec ses doigts.



On peut autrement piloter l'appareil directement depuis son téléphone ou sa tablette, ou par le biais d'une télécommande qui offre une portée record de 7 km, avec retour vidéo 720p ! Et avec une vitesse maximale de 64 km/h ou une autonomie optimale record de 27 minutes, contre respectivement 54 km/h et 20 min chez GoPro, on peut effectivement parcourir de longues distances.



