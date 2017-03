Les meilleures tablettes 2016 / 2017

Surface Pro 4 de Microsoft se situe pile entre un ordinateur portable et une tablette, un concept que Microsoft a peaufiné depuis quatre générations, et ça se ressent : les défauts des premiers modèles ont été progressivement gommés.



Encore un peu plus fine que la tablette précédente, la Surface Pro 4 demeure la tablette hybride la mieux pensée. Son format 3/2 est idéal en mode portrait comme paysage, son kickstand entièrement adaptable permet de l'utiliser sur les genoux comme à plat sur un bureau, et le clavier, malheureusement optionnel, a nettement gagné en confort.



La meilleure tablette hybride

Le Surface Pen est évidemment toujours de la partie, et encore mieux intégré depuis Windows 10 Anniversary Update. On vous recommandera plutôt la version Core i5, aux performances tout à fait satisfaisantes, mais si vous avez des envies de silence et des besoins limités en puissance, la déclinaison avec processeur Core m3 vous suffira amplement.

iPad Pro tente, lui, de monter en puissance sur ce dont est capable une tablette. Sorti l'an dernier dans une version 12 pouces d'une taille confortable mais pas pour tout le monde, il se décline désormais en un modèle reprenant les dimensions de l'iPad Air 2, avec les petits plus de la gamme Pro.



Fiche technique musclée, stylet et clavier optionnels

On retrouve ainsi les 4 enceintes au son bien plus puissant et mieux défini que sur les modèles « non Pro », la prise en charge du stylet Apple Pencil (en option), et le Smart Connector qui permet d'ajouter un clavier physique sans avoir recours à une liaison Bluetooth.



Les performances sont toujours au top, l'écran gagne un gamut élargi pour une lisibilité toujours optimale, et la logithèque de l'iPad demeure toujours aussi fournie en jeux et applications de qualité.

On retrouve ainsi les 4 enceintes au son bien plus puissant et mieux défini que sur les modèles « non Pro », la prise en charge du stylet Apple Pencil (en option), et le Smart Connector qui permet d'ajouter un clavier physique sans avoir recours à une liaison Bluetooth.

Les performances sont toujours au top, l'écran gagne un gamut élargi pour une lisibilité toujours optimale, et la logithèque de l'iPad demeure toujours aussi fournie en jeux et applications de qualité.

iPad Mini 4, s'il n'a subi presque aucune amélioration par rapport à l'an dernier, reste une référence si vous cherchez une tablette à la fois puissante et capable de se glisser dans n'importe quelle sacoche.



La tablette 8 pouces de référence

A quelques détails près (une partie graphique un peu moins performante), c'est un iPad Air 2 au format 8 pouces, qui reprend sa très bonne réactivité, ses 2 Go de mémoire vive permettant d'afficher deux applications côte à côte, et sa finesse accrue.



A quelques détails près (une partie graphique un peu moins performante), c'est un iPad Air 2 au format 8 pouces, qui reprend sa très bonne réactivité, ses 2 Go de mémoire vive permettant d'afficher deux applications côte à côte, et sa finesse accrue.

Qui plus est, Apple a doublé la capacité des modèles existants, déclinant désormais la tablette en versions 32 et 128 Go, avec toujours un choix entre Wi-Fi et 4G pour les plus nomades.

Samsung Galaxy Tab Pro S a un avantage sur son modèle : elle inclut la housse/clavier dans la boite. Il faut bien admettre toutefois que celui ci est plus proche des anciennes Type Cover de Microsoft que de la dernière, à la frappe plus confortable.



Une tablette fine et relativement légère

Samsung se rattrape avec une tablette bien finie, aussi fine et légère que peut l'être une tablette 12 pouces équipée d'un processeur Intel Core m3, et à l'écran Super AMOLED très confortable.



Qui dit Core m3 dit silence total, tandis que les utilisateurs de Galaxy S6 ou S7 apprécieront la possibilité de déverrouiller la TabPro S avec le capteur d'empreinte de leur smartphone, où de consulter leurs SMS sur la tablette.

Samsung se rattrape avec une tablette bien finie, aussi fine et légère que peut l'être une tablette 12 pouces équipée d'un processeur Intel Core m3, et à l'écran Super AMOLED très confortable.

Qui dit Core m3 dit silence total, tandis que les utilisateurs de Galaxy S6 ou S7 apprécieront la possibilité de déverrouiller la TabPro S avec le capteur d'empreinte de leur smartphone, où de consulter leurs SMS sur la tablette.





La Kindle Voyage demeure notre préférée dans la gamme d'Amazon : fine et légère, elle intègre un excellent écran d'une résolution de 300 ppp et au rétroéclairage équilibré et confortable.



Une liseuse légère et confortable

L'autonomie se mesure en semaines, et une housse Origami optionnelle, semblable à celle des Kindle Fire HDX fait office de support, pas mal pour lire sur un coin de table !



L'autonomie se mesure en semaines, et une housse Origami optionnelle, semblable à celle des Kindle Fire HDX fait office de support, pas mal pour lire sur un coin de table !

Le catalogue Amazon est toujours aussi fourni, aussi bien en version française que anglophone, et une version 3G+Wi-Fi permet de télécharger ses livres sans frais supplméntaires, partout dans le monde.

« casual », la Fire Tablet d'Amazon est difficile à battre côté prix : 75 euros ou même 59 euros si vous êtes prêt à accepter des offres promotionnelles sur l'économiseur d'écran.



Un prix difficile à battre

Pour ce prix, bien entendu, il faudra se contenter d'un écran d'une définition de 1 024 x 600 pixels, et ne pas attendre des prouesses de la part du processeur quadri-cœurs, mais l'essentiel est là : une dalle LCD IPS 7 pouces, jusqu'à 7 heures d'autonomie, et un slot Micro SD pour stocker ses vidéos et musiques.



Pour ce prix, bien entendu, il faudra se contenter d'un écran d'une définition de 1 024 x 600 pixels, et ne pas attendre des prouesses de la part du processeur quadri-cœurs, mais l'essentiel est là : une dalle LCD IPS 7 pouces, jusqu'à 7 heures d'autonomie, et un slot Micro SD pour stocker ses vidéos et musiques.

Petite subtilité pour les apps, il faudra passer, non pas par le Play Store de Google (enfin pas officiellement), mais par la boutique Amazon, tout de même assez fournie notamment en jeux.

Transformer Book T101 HA est la dernière évolution en date de leur concept, et comme la T100, elle exécute Windows 10, qui s'adapte particulièrement bien à ce concept grâce à son mode Continuum.



Le dernier modèle de l'inventeur du PC hybride

Dans cette gamme de prix, il faudra évidemment se contenter d'une fiche technique inférieure à celle d'une Surface Pro 4, et notamment d'un processeur Intel Atom. On aura compris qu'il est inutile de faire tourner Photoshop sur la TF101.



Dans cette gamme de prix, il faudra évidemment se contenter d'une fiche technique inférieure à celle d'une Surface Pro 4, et notamment d'un processeur Intel Atom. On aura compris qu'il est inutile de faire tourner Photoshop sur la TF101.

En revanche, pour un usage bureautique et web, c'est sans doute un des meilleurs hybrides que vous trouverez dans cette catégorie.