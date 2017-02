Les manettes et contrôleurs les plus étranges du jeu vidéo, partie 2

Le View-Master Interactive Vision Television System

Sortie en 1988, cette console et sa manette bizarroïde n'ont pas vraiment eu le succès espéré. Il faut dire que le concept était particulier puisqu'elle utilisait des vidéos VHS pour proposer une expérience de cinéma interactif. Il s'agissait donc de vidéos à embranchement et le joueur devrait utiliser l'étrange manette comme une télécommande. Moins de 10 "jeux" ont été commercialisés sur ce support.

La manette de la Magnavox Odyssey

La Magnavox Odyssey est une console sortie en 1972, à une époque où les jeux vidéo se résumaient à quelques pixels. La manette de cette console de salon se résume à un bouton d'activation et deux molettes, pour jouer à des jeux basiques façon Pong. Le tout avec une surface imitation bois du plus bel effet !

Le pad de l'Intellivision

Vendue par Mattel en 1979, l'Intellivision était dotée d'un pad affichant un clavier numérique et une molette. Un look de téléphone mobile avant l'heure ? En tout cas, difficile d'imaginer comment on pouvait passer du bon temps avec ça !

L'AlphaGrip AG-5

Cette manette pour PC sortie en 2006 affiche un design des plus particulier. Elle intègre des dizaines de boutons à l'avant, mais également à l'arriève, un trackball, deux ports USB - l'un pour brancher la manette au PC, l'autre pour ajouter une extension de contrôle - le tout avec une conception décrite comme étant ergonomique. Pour être honnête, on se demande comment tenir cette manette !

Le pad de Wu-Tang: Shaolin Style

Le jeu Wu-Tang: Shaolin Style est sorti en 1999 sur PlayStation et s'est accompagné d'un pad dont le design reprenait celui du logo du jeu, et donc du groupe musical Wu-Tang Clan. A défaut d'être la plus ergonomique des manettes, il s'agit assurément d'un objet collector pour les fans du groupe !

Le skateboard de Tony Hawk Ride

Jouer à un jeu de skateboard avec un (quasi) vrai skate dans son salon, une super idée, non ? Seulement, cet accessoire compatible avec le jeu Tony était loin d'être précis et rendait le jeu quasiment injouable. On peut quand même s'en servir comme planche à découper dans la cuisine. Éventuellement.

La manette Slim Dragon Quest VIII

Cette manette de PS2 en forme de Slim de la franchise Dragon Quest n'est clairement pas le contrôleur le plus ergonomique de l'univers, mais il s'agit d'un objet de collection aussi prisé qu'improbable !

Le gamepad Dragon Quest Monsters: Battle Road

Compatible avec la Wii de Nintendo, le gamepad Dragon Quest Monsters: Battle Road reprend les boutons que l'on trouve traditionnellement sur un pad de jeu de baston, tout en oubliant pas d'afficher les couleurs de la franchise.

Le U-Force pour NES

Conçu par Brøderbund pour la NES, ce contrôleur permettait notamment de simuler les commandes d'un avion, mais également de simuler les combats de boxe dans le jeu Punch-Out !! Mike Tyson. Très encombrant et un peu trop en avance sur son temps à une époque où les jeux étaient tout sauf réaliste, il n'a pas eu beaucoup de succès.