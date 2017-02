Les manettes et contrôleurs les plus étranges du jeu vidéo, partie 1

Le Power Glove de Nintendo

Histoire de se lancer doucement, on débute avec un classique, à savoir le Power Glove de Nintendo : sorti en marge de la Nes dans les années 80, il permettait de contrôler certains jeux avec des mouvements de la main, notamment pour sauter ou conduire une voiture en simulant la prise en main du volant.



Le problème, c'est que cet accessoire était vendu très cher, n'était pas des plus précis et disposaient de peu de jeux compatibles. Trop en avance sur son temps, le Power Glove a été un échec commercial, mais il n'en reste pas moins célèbre en raison de son look qu'on pourrait aujourd'hui presque qualifier de rétro-futuriste !

R.O.B. de Nintendo

Le Power Glove n'a pas été la seule tentative de contrôleur étrange de Nintendo : il y a aussi eu R.O.B., alias Robotic Operating Buddy. Cet accessoire avait pour unique fonction de remplacer le joueur numéro 2, c'est à dire qu'il pouvait accompagner le joueur dans deux jeux : Gyromite et Stack-Up.



Bien que très mignon, R.O.B. était d'une insupportable lenteur pour réaliser ses actions. Il est surtout devenu un clin d'oeil populaire dans les jeux de Nintendo, à défaut d'être un compagnon indispensable pour jouer à la NES.

La manette de Gamecube en forme de tronçonneuse

Sortie sur Game Cube mais également sur PS2 en même temps que Resident Evil 4, cette manette en forme de tronçonneuse est entièrement fonctionnelle, mais pour jouer avec, il faut avoir les doigts souples ! Il s'agit plus aujourd'hui d'un objet de collection que d'autre chose...



Les commandes de Steel Battalion

Le jeu de simulation de mechas Steel Battalion s'était offert un système de contrôle luxueux à l'occasion de sa sortie sur Xbox. Pour se croire aux commandes d'un robot géant, il fallait débourser près de 200 dollars en 2002 pour faire l'acquisition de ce kit, compatible avec un seul et unique jeu.

Le tapis de DDR pour doigts

Jouer à Dance Dance Revolution nécessite un tapis de danse, qui prend de la place, glisse et s'avère bruyant pour le voisin du dessous. Bref, la totale. Du coup, il y a quelques années, plusieurs fabricants d'accessoires ont imaginé des tapis USB pour... doigts, compatibles PC et Mac. De quoi se muscler les phalanges sans rien casser chez soi !

Le tournevis sonique pour Wii

Les fans de Doctor Who ont leur Wiimote dédiée, mais on se demande bien ce qui peut justifier de jouer avec un tel modèle pas forcément ergonomique. Il s'agit, une fois encore, surtout d'un objet de collection, qui souffre par ailleurs de gros problèmes d'autonomie. A noter qu'il n'a pas été commercialisé par Nintendo, mais pas une entreprise tierce.

Le clavier/manette de la Gamecube

Discuter tout en jouant en ligne, un problème qui a démarré sur PC avec les LAN, puis avec Internet et les jeux en ligne... sur consoles, c'est la GameCube qui a tenté d'y répondre en premier avec une solution des plus étranges : un clavier intégrant les mêmes commandes que les manettes de la console. Un résultat hybride, difficile à utiliser, qui fait aujourd'hui encore office de véritable curiosité !

Le Virtual Boy

Encore une invention trop en avance sur son temps de Nintendo ! Le Virtual Boy n'est pas un contrôleur à proprement parler, puisqu'il s'agit carrément d'une console. Un casque intégrant un affichage stéréoscopique et une manette reliée à l'ensemble était la promesse d'une expérience immersive et autonome. Seulement, en 1995, le concept de la réalité virtuelle était aussi flou que l'image visible dans le casque.



Trop cher, encore une fois compatible avec peu de jeu, le Virtual Boy n'est jamais sorti en Europe et n'a été commercialisé qu'un an à tout casser au Japon et aux USA. Avec 770 000 unités vendues, il s'agit du plus gros flop en matière de consoles pour Nintendo.

Le Laserscope de Konami

La NES a été un impressionnant terrain expérimental, et pas uniquement pour Nintendo puisque le Laserscope est une invention de Konami. Initialement conçu pour le jeu Laser Invasion, il s'avère en réalité compatible avec tous les jeux nécessitant le NES Zapper.



En théorie, le Laserscope devait permettre au joueur de viser et de tirer sur les cibles présentes à l'écran grâce à une commande vocale. En pratique, le micro intégré au casque était de mauvaise qualité et captait les bruits environnants comme autant de signaux de mise à feu. Encore un gadget tombé dans l'oubli après ça.

L'Atari Mindlink

Au risque de décevoir du monde, le Mindlink d'Atari n'est jamais sorti dans le commerce. Il faut dire que cet accessoire, censé permettre de contrôler des jeux d'Atari 2600 grâce à la tension du signal neuro-musculaire capté sur le front du joueur, était un brin ambitieux en 1984.



Le Mindlink était à un stade de développement avancé, mais les tests auprès des joueurs ont montré qu'un grand nombre se plaignaient de maux de tête en utilisant l'accessoire, car il les poussait à froncer les sourcils en permanence. Au final, l'Atari Mindlink n'est jamais sorti, mais on peut toujours porter des mocassins sans chaussettes. C'est déjà ça !

Le contrôleur de trains

Conçu par RailDriver, ce système comporte 34 boutons programmables et cherche à reproduire les commandes - et les sensations ? - de la conduite d'un train. Il intègre même un système de vibration, pour sentir le moteur virtuel ronronner. Il est compatible avec une flopée de jeux de trains, y compris Train Simulator 2016, Open Rails ou encore Trainz Classics. Comptez 200 dollars pour jouer les cheminots !

Le Sega Activator

On peut se mettre au centre du Sega Activator et crier « téléportation Scotty » mais hélas, il y a assez peu de chance que la magie se produise... Cet accessoire octogonal permettait de jouer à la Mega Drive en utilisant tous les mouvements du corps. Il est sorti en 1993 au Japon et aux Etats-Unis, comme étant un simulateur de jeux de combats. Il était notamment compatible avec Eternal Champions, Mortal Kombat, Streets of Rage 2 ou encore Street Fighter II.



Sans grande surprise, le manque de précision de ce système a largement été pointé du doigt. L'Activator n'a été proposé à la vente que durant quelques mois, au prix de 80 dollars.

La manette Namco NeGcon

Dédié à la PlayStation, ce contrôleur plutôt étrange visait a pallier l'absence de joystick sur les manettes de la console de Sony. Le NeGcon devait surtout être utilisé dans les jeux de courses automobiles, l'usage du pivot central étant destiné à négocier les virages avec plus de précision qu'avec une manette classique. Malgré une conception étrange, l'accessoire était très prisé des joueurs de WipEout.