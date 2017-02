Maladies, angoisses et comportements liés au numérique

FOMO Fear Of Missing Out peut être traduit par "la peur de manquer quelque chose". Cet acronyme désigne la peur constante de manquer une nouvelle importante. La généralisation des smartphones et des réseaux sociaux a démultiplié ce type de comportement.

© Fotolia Nomophobie Nomophobie désigne la peur excessive de se retrouver sans son smartphone.

© Fotolia Phubbing Phubbing est un mot valise formé par les mots phone et snubbing. On peut le traduire par l'acte de snober les personnes en utilisant son téléphone.

© Fotolia Smombie Smombie est un mot valise formé par les mots smartphone et zombie. Ce mot désigne un piéton qui est rivé à son téléphone, le rendant ainsi moins alerte à son environnement.

© Fotolia FOJI FOJI est l'acronyme de Fear Of Join In. Ce mot désigne une personne qui est angoissée à l'idée de publier un statut sur un réseau social, soit parce qu'elle ne sait pas quoi y poster, soit car elle a peur de ne recevoir aucun engagement sur sa publication.

© Fotolia FOBO FOBO est l'acronyme de Fear Of Being Offline. Ce mot désigne une personne qui est angoissée à l'idée de ne plus avoir de connexion à Internet. Cette peur est présente en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes.

© Fotolia Burnout Burnout est un mot anglais signifiant épuisement. Il n'est pas directement lié au numérique mais les outils et le réseau font qu'il est très facile de se trouver submergé de travail à l'ère numérique.



© Fotolia Binge Watching Le binge watching est un mot anglais signifiant se gaver de programmes audiovisuels. Ce terme est apparu avec la plateforme Netflix qui sort l'ensemble des épisodes d'une série au même moment. Cela a généré de nouveaux comportements des clients qui consomment plusieurs ou l'ensemble d'une saison en une fois.



© Fotolia Le "syndrome des vibrations fantômes" N'avez-vous jamais eu l'impression que votre téléphone vibrait dans votre poche alors qu'il n'en était rien ? Voilà comment se manifeste ce syndrome. Beaucoup de personnes sont concernées. Selon le chercheur Robert Rosenberger, ces vibrations fantasmées par notre cerveau sont des spasmes musculaires ou le fruit du froissements de nos vêtements.