Logitech : le clavier G513 et les enceintes G560 en photos

Logitech G, la marque du constructeur Logitech dédiée aux joueurs, dévoile le 15 mars 2018 deux nouveautés. Un clavier, le G513, successeur du G413, et des enceintes pour joueurs, les G560. Quelques nouveautés sont au rendez-vous, notamment au niveau des switchs des touches et au niveau de l'esthétique de l'enceinte.



Logitech dévoile ses nouveaux périphériques gamer

Du côté du clavier G513, Logitech fait dans la précision avec un délai de seulement 1 milliseconde entre la touche et l'ordinateur.



Logitech ajoute également la possibilité de faire un choix au niveau des switchs des touches mécaniques. Les joueurs peuvent opter pour les switchs Romer-G Tactile ou Romer-G Linear, tous deux construits par Omron. La différence est de taille, notamment au niveau de la sensation.



Les switchs Romer-G Tactile, selon Logitech, proposent un feedback doux pour les joueurs qui préfèrent avoir un retour direct. Ceux qui préfèrent un toucher plus doux sans forcément de retour direct opteront pour les switchs Romer G-Linear.



Côté matériaux, on retrouve un clavier en alliage aluminium accompagné d'un repose-poignet en mousse. Et, bien évidemment, les touches sont rétro-illuminées avec des LED multicolores offrant 16,8 millions de couleurs et qui peuvent se régler avec le logiciel Light-sync-RGB. Le Logitech G513 se branche en USB 2.0 et offre diverses fonctionnalités sous Windows. Il propose en outre des touches supplémentaires pour les touches W, A, S, D (qui logiquement devraient être les touches Z, Q, S, D en France pour les claviers AZERTY).



Enceintes G560 : spectacle son & lumière

Les enceintes G560, de leur côté, apportent une nouveauté essentiellement esthétique : elles disposent de LED RGB qui fonctionnent avec le logiciel Lightsync RGB de Logitech et qui sont censées s'illuminer en fonction de ce qui est affiché à l'écran, de paramètres pré-enregistrés ou tout simplement en fonction de couleurs affichées par les autres périphériques RGB de Logitech. Le système est un 2.1 (deux enceintes, un caisson de basses) mais Logitech annonce une puissance maximale de 240 Watts et une puissance moyenne de 140 Watts... avec la technologie DTS-X qui simule un son en surround.



