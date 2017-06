Les timbres japonais Super Mario en photos

Les fans du plombier italien le plus connu du monde, on parle bien évidemment de Mario de la franchise Super Mario de Nintendo, vont vouloir se les arracher : une série spéciale de timbres a été lancée par la poste japonaise, en partenariat avec le groupe Nintendo.



Les personnages de Super Mario à l'honneur

Il y a fort à parier qu'aucun exemplaire de ces timbres ne se retrouvera sur une lettre postée, car ils s'annoncent déjà comme un must-have pour tout collectionneur digne de ce nom. Les timbres Super Mario lancés par la poste japonaise devraient faire des heureux.



On y retrouve, dans un carnet spécial, tous les personnages de Super Mario : Mario, bien évidemment, son cousin Luigi, la princesse Peach, Yoshi ou encore Toad. Le design ne manque pas de rappeler les artworks de la grande époque où Nintendo dominait le marché des jeux vidéo avec ses consoles NES et Super NES, ce qui fera plaisir aux plus nostalgiques.



On pourrait regretter l'absence d'un timbre Bowser, qui est toutefois présent sur le carnet mais uniquement en guise de décoration.



Inutile de dire que pour se les procurer, il va falloir se battre : non seulement ils vont être pris d'assaut par les fans de Mario mais, qui plus est, ils ne sont disponibles qu'au Japon. C'est donc l'heure de faire jouer vos contacts dans le pays du Soleil Levant ou l'occasion d'anticiper de quelques années ce voyage au Japon que vous prévoyez depuis des lustres.

