Les plus beaux paysages du Royaume-Uni photographiés avec un Galaxy S8

Le Samsung Galaxy S8 et son grand-frère le S8+ ont été dévoilés le 29 mars 2017 par le groupe sud-coréen. Le nouveau flagship bénéficie d'une grosse campagne de communication dans le monde entier et, notamment, au Royaume-Uni où Samsung s'est allié avec le photographe Matthew Cattell spécialisé dans les paysages. Il a photographié, avec un Galaxy S8, les plus beaux recoins du pays.



Une série de photos pour mettre en avant le Galaxy S8

Samsung a lancé un grand sondage national auprès des Britanniques pour savoir quels étaient les plus beaux panoramas du pays selon eux. Après plus de 2.500 réponses reçues, un Top 20 a été établi par la firme sud-coréenne. On y retrouve des lieux mondialement connus comme Stonehenge dans le Wiltshire, le lac du Loch Ness dans les Highlands écossais ou encore le Parlement britannique et le Big Ben, à Londres.



Pour les immortaliser, mais également pour mettre en avant la qualité de l'appareil photo de son dernier smartphone haut-de-gamme, Samsung a décidé de faire appel à Matthew Cattell. Le photographe britannique a gagné le prix de Meilleur Photographe de paysages de l'année 2016. C'est donc tout naturellement qu'il a été choisi par Samsung.



Le constructeur lui a fourni un Samsung Galaxy S8 pour réaliser des photos des vingt plus beaux paysages du Royaume-Uni. Les Britanniques ont en majorité plébiscité les paysages ruraux (42 % des sondés) suivis des côtes (21%), des villages (20%) et des lieux historiques (15%).



Le sondage révèle en outre que la photographie est importante pour les Britanniques qui prennent, en moyenne, plus de 1.000 photos par an et en particulier des paysages et des villes. Avec cette campagne promotionnelle réalisée en partenariat avec Matthew Cattell, Samsung frappe un grand coup chez les amateurs de photographie en montrant les capacités du capteur photo de son dernier smartphone.



