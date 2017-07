Les nouvelles enceintes sans fil Thomson en photos

Deux nouvelles enceintes qui ne sont pas étanches

Thomson annonce, pour l'été 2017, deux nouvelles enceintes très peu chères : une nouvelle version de sa WS02 ainsi que la nouvelle WS04. Toutes deux communiquent avec la source grâce à une connexion Bluetooth 4.1 ou via une prise jack 3,2 millimètres.



Pour ce qui est de la WS02 version 2017, peu de choses ont changé. Thomson la propose désormais en trois couleurs : gris, noir et rose. Niveau son, le groupe annonce une puissance de 12 Watts et une autonomie de 12 heures grâce à sa batterie de 1 200 mAh.



La WS04 s'annonce un peu plus puissante, puisque Thomson dévoile une enceinte développant 20 Watts. Elle dispose de boutons pour la navigation entre les morceaux, se connecte en Bluetooth et jack et dispose de 4 présélections au niveau de l'equaliseur. Plus puissante, elle dispose d'une batterie de 2 200 mAh qui lui offre une autonomie de 8 heures.



On notera toutefois que contrairement aux nouveautés de certains autres constructeurs, les nouvelles enceintes Thomson ne sont pas waterproof. Elles coûtent également un peu moins cher : 49,90 euros pour la WS02 et 69,90 euros pour la WS04.



